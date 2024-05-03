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Отдал жизнь, спасая побратима, — на фронте погиб украинский актер Евгений Шумилов

3 мая 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На фронте погиб актер Евгений Шумилов.
Украинский актер Евгений Шумилов. Фото: instagram.com/eugene_shumilov
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На войне погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Военный отдал жизнь, спасая своего побратима.

О трагедии сообщил близкий друг павшего защитника Иван Марченко на своей странице в Facebook.

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Звезда сериалов "Речовий доказ", "Реальна містика" и "Сидоренки-Сидоренки" встал на защиту нашей Родины два года назад и выполнял боевые задачи на передовой.

Во время выполнения одного из боевых заданий его жизнь оборвалась. Актер погиб спасая своего раненого побратима. Ему было 32 года.

Близкий друг Евгения Иван Марченко отметил, что артист был очень жизнерадостным и позитивным человеком.

"С глубокой скорбью хочу сообщить, что 30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб мой близкий друг Евгений Шумилов. Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий — таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг! Покойся с миром, друг, мы любим тебя и надеемся, что ты сейчас в лучшем месте", — написал Иван Марченко.

На фронте погиб актер Евгений Шумилов
Публикация Ивана Марченко. Фото: скриншот Facebook

Что известно про Евгения Шумилова

Евгений Шумилов окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого и строил актерскую карьеру. Артист снимался в популярных украинских сериалах и играл в театре. Он защищал Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

Напомним, на войне погиб известный актер театра Андрей Доманский. Также мы сообщали печальное известие о потере талантливого музыканта из Днепра Михаила Бикетова, который отдал свою жизнь за независимость Украины.

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