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Видео с Евровидения-2024 возглавили украинский YouTube — кто удерживает лидерство

12 мая 2024 15:50
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Стас Кожушко
Редактор
Видео с Евровидения-2024 покоряет украинский YouTube — кто в лидерах
Alyona Alyona и Jerry Heil На "Евровидении-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Видео с "Евровидения-2024" набирают миллионы просмотров еще с начала полуфиналов, первый из которых прошел 7 мая. После финала песенного конкурса они возглавили украинский YouTube.

Портал Новини.LIVE расскажет, какие видео с "Евровидения-2024" попали в текущий Топ-50.

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Видео с Евровидения-2024 в трендах YouTube

По состоянию на вторую половину воскресенья, 12 мая, первое место уже более четырех дней удерживает выступление Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале. За это время зрители видеоплатформы посмотрели мощный перформанс, который поставила режиссер Таню Муиньо, более 5,5 млн раз. Видео украинок с финала пока в тренды не попало.

На втором месте в украинском YouTube — выступление в финале победителя "Евровидения-2024" швейцарца Nemo. Его сольный перформанс набрал уже более 6,5 млн просмотров. В Топ-5, на четвертом месте — передшоу и комментаторская студия с Тимуром Мирошниченко и Василием Байдаком.

Тренды украинского YouTube
Тренды украинского YouTube по состоянию на обед 12 мая. Скриншот: YouTube

Сама же трансляция финала "Евровидения-2024" с почти 10 млн просмотров — на десятом месте. В Топ-50 украинского YouTube также попали реакции на выход Украины в финал песенного конкурса и на третье итоговое место.

Тренды украинского YouTube
30 и 31 позиции в трендах украинского YouTube. Скриншот: YouTube

Напомним, ранее мы писали, кто был в составе жюри на "Евровидении-2024" от Украины. Также мы рассказывали, как Alyona Alyona и Jerry Heil отреагировали на результаты голосования "Евровидение-2024".

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Евровидение-2024

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