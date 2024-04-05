Потерял ли принц Гарри девственность с актрисой Элизабет Херли

Принц Гарри. Фото: Instagram/princeharryofengland

Частная жизнь принца Гарри интересует многих даже после выпуска его откровенных мемуаров "Запасной". Много кто приписывал популярной британской актрисе Элизабет Херли первый интимный опыт младшего сына короля Чарльза III. Звезда прокомментировала эти слухи.

Об этом пишет издание ET.

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58-летняя актриса посетила одно из шоу, где фанат спросил ее о слухах о том, что именно она является той таинственной женщиной, которую 39-летний принц вспомнил в своих мемуарах.

"Это было смешно! Он написал: "Она была англичанкой. Она была старше меня. Это было в Глостершире". И они все сказали: "А, так это Элизабет". Это было и есть абсурд", — заявила актриса.

Чтобы подтвердить тот факт, что она не та женщина, о которой идет речь в мемуарах, Херли добавила: она никогда лично не встречалась с принцем Гарри. Хотя Элизабет не раз виделась с королем Чарльзом и принцем Уильямом.

Отметим, что в книге принц Гарри признался: он потерял девственность на травяном поле за пабом, где общался со старшей женщиной.

"Ей очень нравились лошади, и она обращалась со мной не иначе, как с молодым жеребцом. Быстрая езда, после чего она ударила меня по заднице и отправила "пастись". Очевидно, кто-то нас видел", — написал Гарри в книге.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз за деньги будет пускать туристов в замок, где умерла Елизавета II. Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон стала жертвой "проклятия" современных монархов.