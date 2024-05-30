Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич высказалась против языковой позиции Ирины Фарион

Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Накануне львовский апелляционный суд восстановил известного языковеда Ирину Фарион в должности профессора Львовской политехники. В ноябре прошлого года она, в частности, скандально высказалась по поводу украинских военнослужащих, говорящих на русском языке. На решение суда отреагировала звезда сериала "Женский врач" актриса Екатерина Тишкевич.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Актриса, которая проходит реабилитацию после тяжелого лечения сепсиса, назвала решение апелляционного суда "плевком нам всем в глаза". "Где это дно, и сколько его можно пробивать", — отметила Тишкевич в общении с подписчиками.

Реакция Екатерины Тишкевич на решение суда. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Впрочем, впоследствии Тишкевич отметила, что она не против именно Фарион, а самой ситуации и некоторых лиц. Других имен актриса называть не стала.

"Я против нездоровых лиц на руководящих должностях. Я против больной категоричности. И еще я против лозунга: "Всех русскоязычных на Москву" и полное отсутствие исключений. Даже когда они очевидно необходимы", — написала Тишкевич.

Также актриса добавила, что, по ее мнению, каждый имеет право общаться в быту на любом языке. И делать этот выбор сознательно.

Отношение Екатерины Тишкевич к языковому вопросу в Украине. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Отметим, что согласно постановлению суда, НУ "Львовская политехника" должна выплатить в пользу Ирины Фарион средний заработок за время вынужденного прогула в размере почти 124 тысячи гривен, а также судебный сбор. Постановление апелляционного суда вступило в действие, но может быть обжаловано в кассации.

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Тишкевич искала страны, где доступна эвтаназия. Также мы рассказывали, что рэпер Потап отреагировал на упреки россиян из-за смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.