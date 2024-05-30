Потап прокоментував звинувачення через новину про Анастасію Заворотнюк — відео

Український репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Відомий український репер та продюсер Олексій Потапенко потрапив у скандал через смерть зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк. Артиста звинувачують у тому, що він нібито "щиро зрадів" такій новині. Сам репер спростовує усю інформацію, яка швидко розлетілася мережею та заявляє про те, що це все "російське ІПСО в дії".

Про це артист написав на своїй сторінці Instagarm.

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Репер спростував інформацію про те, що нібито радів новини про смерть Заворотнюк та заявив про те, що скриншот, який поширився соцмережами, підробили пропагандисти.

Артист стверджує, що розкручування скандалу із зіркою"Моя прекрасна няня" ніщо інше, як частина російського ІПСО.

"Російська ІПСО в дії, але пропоную не вестися на такі провокації. Чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців у негативному світлі. Про мене часто пишуть, що попало, але наші ЗМІ підхопили новину, згенеровану в російському інфопросторі і яка спочатку з'явилась саме в їхніх новинах", — заявив Потап.

Публікація репера Потапа. Фото: instagram.com/realpotap/

Репер додав, що не міг так відреагувати на смерть акторки, адже дізнався про це набагато пізніше, ніж соцмережами почав поширюватися нібито фейковий скриншот. Потап заявив про те, що особисто був знайомий із Заворотнюк та приносить її родині співчуття.

"Я дізнався про це тільки з цих фейкових новин і приношу глибокі співчуття сім’ї. І прошу фанів підтримати родину. Ми з Анастасією були товаришами і не раз працювали разом. Я любив Настю і світла пам’ять їй. А всім вам побільше критичного мислення, ставте під сумнів всі яскраві новини, які виходять про яскравих персонажів, тому що вас від чогось питаються відволікти, до якогось висновку намагаються направити. Але Бог з ними з цими людьми і світла пам’ять Насті", — додав музикант.

На Потапа посипався шквал критики

У мережі розлетілася інформація про те, що Олексій Потапенко цинічно висловився на адресу Заворотнюк. Артист нібито у Stories в Intagram зрадів смерті акторки та тому, що вона вже ніколи не зіграє у кіно.

"Ну що, Настю, було весело грати в образі, що виставляє всіх українок тупими? Добре, що більше не зіграєш", — нібито написав репер про смерть Заворотнюк.

Нібито пост Потапа. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, репер Позитив зізнався, чи підтримує зараз спілкування із колишнім продюсером Потапом, який виїхав за кордон. Артиста дивує поведінка колеги. А також українці захейтили Потапа за дурнувате відео, яким він хотів прорекламувати кліп своєї дружини Насті Каменських.