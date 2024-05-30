Важкохвора акторка Катерина Тишкевич висловилась проти мовної позиції Ірини Фаріон

Акторка Катерина Тишкевич. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Напередодні львівський апеляційний суд поновив відому мовознавицю Ірину Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки. Торік у листопаді вона, зокрема, скандально висловилася щодо українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою. На рішення суду відреагувала зірка серіалу "Жіночий лікар", акторка Катерина Тишкевич.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Акторка, яка проходить реабілітацію після тяжкого лікування сепсису, назвала рішення апеляційного суду "плювком нам всім в очі". "Де це дно і скільки його модно пробивати", — зазначила Тишкевич в спілкуванні з підписниками.

Реакція Катерини Тишкевич на рішення суду. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Втім згодом Тишкевич зазначила, що вона не проти саме Фаріон, а самої ситуації та деяких осіб. Інших імен акторка називати не стала.

"Я проти нездорових осіб на керівних посадах. Я проти хворої категоричності. І ще я проти гасла: "Всіх російськомовних на Москву" та повну відсутність винятків. Навіть коли вони очевидно необхідні", — написала Тишкевич.

Також акторка додала, що, на її думку, кожен має право спілкуватися в побуті будь-якою мовою. І робити цей вибір свідомо.

Ставлення Катерини Тишкевич до мовного питання в Україні. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, що відповідно до постанови суду, НУ "Львівська політехніка" має виплатити на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тисяч гривень, а також судовий збір. Постанова апеляційного суду вступила в дію, але ще може бути оскаржена в касації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Тишкевич шукала країни, де доступна евтаназія. Також ми розповідали, що репер Потап відреагував на закиди росіян через смерть акторки Анастасії Заворотнюк.