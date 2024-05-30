Важкохвора акторка Катерина Тишкевич висловилась проти мовної позиції Ірини Фаріон

Відома акторка висловилась проти мовної позиції Фаріон
Напередодні львівський апеляційний суд поновив відому мовознавицю Ірину Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки. Торік у листопаді вона, зокрема, скандально висловилася щодо українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою. На рішення суду відреагувала зірка серіалу "Жіночий лікар", акторка Катерина Тишкевич.
Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.
Катерина Тишкевич про Ірину Фаріон
Акторка, яка проходить реабілітацію після тяжкого лікування сепсису, назвала рішення апеляційного суду "плювком нам всім в очі". "Де це дно і скільки його модно пробивати", — зазначила Тишкевич в спілкуванні з підписниками.
Втім згодом Тишкевич зазначила, що вона не проти саме Фаріон, а самої ситуації та деяких осіб. Інших імен акторка називати не стала.
"Я проти нездорових осіб на керівних посадах. Я проти хворої категоричності. І ще я проти гасла: "Всіх російськомовних на Москву" та повну відсутність винятків. Навіть коли вони очевидно необхідні", — написала Тишкевич.
Також акторка додала, що, на її думку, кожен має право спілкуватися в побуті будь-якою мовою. І робити цей вибір свідомо.
Зазначимо, що відповідно до постанови суду, НУ "Львівська політехніка" має виплатити на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тисяч гривень, а також судовий збір. Постанова апеляційного суду вступила в дію, але ще може бути оскаржена в касації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Тишкевич шукала країни, де доступна евтаназія. Також ми розповідали, що репер Потап відреагував на закиди росіян через смерть акторки Анастасії Заворотнюк.
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