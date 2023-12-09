Известная блогерша подарила дочери на 14-летие поездку в Нью-Йорк — фото

Саба Мусина с дочерью. Фото: Instagram/pupsikira

Дочь блогерши, бизнесвумен и подруги многих украинских знаменитостей, Сабы Мусиной, Кира, отмечает свое 14-летие. По этому случаю звездная мама подарила ей поездку в Нью-Йорк и поразмышляла о мечтах.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Мусиной.

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По словам блогерши, Кира улетит в американский мегаполис, чтобы осуществить свою и ее мечту — увидеть рождественский Нью-Йорк. Публикацию Саба дополнила праздничными фотографиями, на которых тинейджер позирует с ярким тортом.

"Почему я не подарила себе новогодний отсчет на Таймс-сквер? Почему прогулки в Центральном парке до сих пор не было? Ответа у меня нет, но я точно знаю вот что: эта девочка (дочь Кира. — Ред.) не будет ждать десятки лет, чтобы воплотить свою/мою мечту. Так как я хочу, чтобы дети не переставали мечтать. Хочу, чтобы, пауза в детстве на два года, сама встала на паузу! Хочу и возвращаю в жизнь радость, наполненную впечатлениями. Возвращаю веру в сказочные воспоминания", — написала блогерша.

Сабу, по ее словам, ждет работа над ошибками и принятие, что у нее взрослая та сознательная дочь, которая надела все мамино, и пошла на обед с подружками без нее.

Девочка родилась от первого брака Мусиной с Константином Чередниченко. Вместе они были 14 лет.

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