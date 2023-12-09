Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известная блогерша подарила дочери на 14-летие поездку в Нью-Йорк — фото arrow

Известная блогерша подарила дочери на 14-летие поездку в Нью-Йорк — фото

9 декабря 2023 14:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Известная блогерша подарила дочери на 14-летие поездку в Нью-Йорк — фото
Саба Мусина с дочерью. Фото: Instagram/pupsikira
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Дочь блогерши, бизнесвумен и подруги многих украинских знаменитостей, Сабы Мусиной, Кира, отмечает свое 14-летие. По этому случаю звездная мама подарила ей поездку в Нью-Йорк и поразмышляла о мечтах.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Мусиной.

Читайте также:

Поздравление дочери Сабы Мусиной

По словам блогерши, Кира улетит в американский мегаполис, чтобы осуществить свою и ее мечту — увидеть рождественский Нью-Йорк. Публикацию Саба дополнила праздничными фотографиями, на которых тинейджер позирует с ярким тортом.

"Почему я не подарила себе новогодний отсчет на Таймс-сквер? Почему прогулки в Центральном парке до сих пор не было? Ответа у меня нет, но я точно знаю вот что: эта девочка (дочь Кира. — Ред.) не будет ждать десятки лет, чтобы воплотить свою/мою мечту. Так как я хочу, чтобы дети не переставали мечтать. Хочу, чтобы, пауза в детстве на два года, сама встала на паузу! Хочу и возвращаю в жизнь радость, наполненную впечатлениями. Возвращаю веру в сказочные воспоминания", — написала блогерша.

Сабу, по ее словам, ждет работа над ошибками и принятие, что у нее взрослая та сознательная дочь, которая надела все мамино, и пошла на обед с подружками без нее.

Девочка родилась от первого брака Мусиной с Константином Чередниченко. Вместе они были 14 лет.

Напомним, ранее мы писали, что певец Джастин Бибер опубликовал в честь дня рождения жены личное видео. Также мы рассказывали, что актриса Джулия Робертс поделилась редким фото в честь 19-летия своих близнецов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме