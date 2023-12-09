Відома блогерка подарувала доньці на 14-річчя поїздку до Нью-Йорка — фото

Саба Мусіна з донькою. Фото: Instagram/pupsikira

Донька блогерки, бізнесвумен та подруги багатьох українських знаменитостей, Саби Мусіної, Кіра, святкує своє 14-річчя. З цієї нагоди зіркова мама подарувала їй поїздку до Нью-Йорку та поміркувала про здійснення мрій.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Мусіної.

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За словами блогерки, Кіра полетить до американського мегаполіса, аби здійснити свою та її мрію — побачити різдвяний Нью-Йорк. Публікацію Саба доповнила святковими фотографіями, на якому тінейджерка позує з яскравим тортом.

"Чому я не подарувала собі новорічний відлік на Таймс-сквер? Чому прогулянки в Центральному парку досі не було? Відповіді у мене немає, але я точно знаю от що: ця дівчинка (донька Кіра. — Ред.) не буде чекати десятки років, щоб втілити свою/мою мрію. Бо я хочу, щоб діти не переставали мріяти. Хочу, щоб, пауза в дитинстві на два роки, сама встала на паузу! Хочу та повертаю в життя радість, наповнену враженнями. Повертаю віру в казкові спогади", — написала блогерка.

Сабу, за її словами, чекає робота над помилками та прийняття, що в неї доросла та свідома донька, яка вдягнула все мамине, та пішла на обід с подружками без неї.

Дівчинка народилась від першого шлюбу Мусіною з Костянтина Чередниченка. Разом вони були 14 років.

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