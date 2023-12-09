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Відома блогерка подарувала доньці на 14-річчя поїздку до Нью-Йорка — фото

9 грудня 2023 14:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Відома блогерка подарувала доньці на 14-річчя поїздку до Нью-Йорка — фото
Саба Мусіна з донькою. Фото: Instagram/pupsikira
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Донька блогерки, бізнесвумен та подруги багатьох українських знаменитостей, Саби Мусіної, Кіра, святкує своє 14-річчя. З цієї нагоди зіркова мама подарувала їй поїздку до Нью-Йорку та поміркувала про здійснення мрій. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Мусіної.

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За словами блогерки, Кіра полетить до американського мегаполіса, аби здійснити свою та її мрію — побачити різдвяний Нью-Йорк. Публікацію Саба доповнила святковими фотографіями, на якому тінейджерка позує з яскравим тортом. 

"Чому я не подарувала собі новорічний відлік на Таймс-сквер? Чому прогулянки в Центральному парку досі не було? Відповіді у мене немає, але я точно знаю от що: ця дівчинка (донька Кіра. — Ред.) не буде чекати десятки років, щоб втілити свою/мою мрію. Бо я хочу, щоб діти не переставали мріяти. Хочу, щоб, пауза в дитинстві на два роки, сама встала на паузу! Хочу та повертаю в життя радість, наповнену враженнями. Повертаю віру в казкові спогади", — написала блогерка.

Сабу, за її словами, чекає робота над помилками та прийняття, що в неї доросла та свідома донька, яка вдягнула все мамине, та пішла на обід с подружками без неї.

Дівчинка народилась від першого шлюбу Мусіною з Костянтина Чередниченка. Разом вони були 14 років. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Джастін Бібер опублікував на честь дня народження дружини особисте відео. Також ми розповідали, що акторка Джулія Робертс поділилася рідкісним фото на честь 19-річчя своїх двійнят.

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