Известная принцесса одной из европейских монархий ждет появления первенца

Принцесса Люксембурга Александра с мужем. Фото: Instagram/alexandraofluxembourg

Большой герцогский двор Люксембурга объявил, что принцесса Александра ждет первенца от мужа Николя Багори. Население маленькой европейской монархии также узнало сроки, когда родится новый член или же члены известной семьи.

Об этом пишет издание People.

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Единственная дочь великого герцога Люксембургского Анри и ее муж Николя Багори ждут рождения первенца весной 2024 года. Принцесса Александра вышла замуж в начале этого года во время двух свадебных торжественных церемоний. Религиозная церемония прошла через неделю в Борм-ле-Мимозе (Франция).

"Великий князь, великая княгиня, а также члены обеих семей объединены большим счастьем", — объявили в Большом герцогском дворе Люксембурге

Малыш станет восьмым внуком великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы. Принцесса Александра, родившаяся в феврале 1991 года, имеет степень бакалавра философии, а также степень магистра межрелигиозных исследований.

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