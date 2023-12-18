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Відома принцеса однієї з європейських монархій чекає на появу первістка

18 грудня 2023 23:07
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Стас Кожушко
Редактор
Відома принцеса однієї з європейських монархій чекає на появу первістка
Принцеса Люксембургу Олександра з чоловіком. Фото: Instagram/alexandraofluxembourg
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Великий герцогський двір Люксембургу оголосив, що принцеса Олександра чекає первістка від свого чоловіка Ніколя Багорі. Населення маленької європейської монархії  також дізналося терміни, коли народиться новий член, або ж члени відомої родини.

Про це пише видання People.

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Єдина дочка великого герцога Люксембурзького Анрі та її чоловік Ніколя Багорі чекають на народження первістка весною 2024 року. Принцеса Олександра вийшла заміж на початку цього року під час двох королівських весільних урочистих  церемоній. Релігійна церемонія відбулася через тиждень у Борм-ле-Мімоза (Франція).

"Великий князь, велика княгиня, а також члени обох сімей об'єднані великим щастям", — оголосили у Великому герцогський двір Люксембургу.

Малюк стане восьмим онуком великого герцога Анрі та великої герцогині Марії Терези. Принцеса Олександра, яка народилася в лютому 1991 року, має ступінь бакалавра філософії, а також ступінь магістра міжрелігійних досліджень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що племінниці принцеси Діани у гламурних сукнях знялися для Vogue. Також ми писали: зять іспанської королеви Летиції розповів, що вона роками зраджувала з ним королю.

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