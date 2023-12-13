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Племінниці принцеси Діани у гламурних сукнях знялись для Vogue

13 грудня 2023 15:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Племінниці принцеси Діани у гламурних сукнях знялись для Vogue
Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер, племінниці принцеси Діани, знялися для грудневого номера Vogue Arabia. У фотосесії сестри-близнюки позувала у гламурих речах Valentino, Nina Ricci, Schiaparelli, Dolce & Gabbana, Roland Mouret, Dior, Balenciaga, Moschino та Balmain. Фотографувала моделей Рейчел Сміт.

Про це стало відомо з соцмереж Vogue Arabia.

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Елізабет та Амелія Спенсер — дочки молодшого брата принцеси Діани, графа Чарльза Спенсера та колишньої моделі Вікторії Локвуд.

 

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Амелія Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Амелія Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Амелія Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Амелія Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Амелія Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Амелія Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Амелія Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леді Еліза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

Незважаючи на те, що Амелія та Еліза дивовижно схожі — їхній зріст і мініатюрна статура, бездоганний сонячний колір обличчя, сильний південноафриканський акцент — вони не ідентичні. М’яка Еліза — старша з двох на одну хвилину – здається молодшою версією своєї матері Вікторії.

Дівчата не народилися в Південній Африці, але сім'я переїхала туди в 1995 році, щоб уникнути уваги ЗМІ, яку привернуло ім'я Спенсер. Їхні батьки розлучилися в 1997 році. Під час минулого інтерв'ю моделі пригадали принцесу Діану.

"Ми завжди знали її як нашу тітку. Зростаючи в Південній Африці, я справді не мала уявлення про те, наскільки вона значуща у світі, поки не стала набагато старшою. Але Діана кілька разів приїжджала до нас у Південну Африку. Вона залишилася з нами перед смертю в будинку мого батька у Кейптауні. Нам дуже пощастило, що ми провели з нею цей час", — пригадала Еліза Спенсер.

Нагадаємо, у діадемі принцеси Діани Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті.

Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям відтворили його дитяче різдвяне фото.

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