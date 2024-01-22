Известная певица не может получить украинское гражданство уже 12 лет

Певица Юлия Юрина. Фото: Instagram/yurina_yuyu

Ко Дню Соборности Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательстве по украинскому гражданству и территориям. Он внес в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства. Эта новость довела до слез экс-участницу группы YUKO, певицу Юлию Юрину, которая длительное время не может получить украинское гражданство

Об этом она рассказала в сториз своего Instagram.

Читайте также:

Юрина не может получить украинский паспорт

Юлия родилась в Анапе (Краснодарский край, РФ), но в 18 лет (в 2012-м) переехала в Киев. Певица получила в столице высшее образование, продвигает украинский фольклор, свободно владеет языком, но в отличие от многих знаменитостей (например, Алексей Суханов, Эктор Хименес-Браво и другие) гражданства Украины так и не получила.

Из-за наличия российского паспорта Юлия не может участвовать в многочисленных благотворительных мероприятиях за границей в поддержку Украины. Под загрозой и в целом возможность легально находиться в Украине.

В прошлом месяце получила награду "Этнофольк артисткгода" от Megogo Music Awards. Юрина еще во время участия в Нацотборе на "Евровидении-2019" в прямом эфире в очередной раз сказала о поддержке нашего государства. Впрочем, пять лет спустя Юлия до сих пор без паспорта с трезубцем.

"Через год у меня истечет срок действия российских документов, которые я никак не могу восстановить. В рашке (РФ. — Ред.) меня посадят за всю мою деятельность и высказывания. Что делать, когда истечет срок действия вида на жительство", — заявила 29-летняя Юрина.

Скриншоты: Instagram/yurina_yuyu

Одним из первых Юлию поддержал певец, шоумен Владимир Дантес. Он отметил, что за эти годы Юрина сдала множество необходимых экзаменов. Впрочем, в получении гражданства ей это не помогло.

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Напомним, ранее мы писали, что украинцев возмутил отдых Ксении Мишиной на индийском острове Бали. Также мы рассказывали, что участники Нацотбора NAHABA облились "кровью" в центре Киева.