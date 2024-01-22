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Відома співачка не може отримати українське громадянство вже 12 років

22 січня 2024 20:51
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Стас Кожушко
Редактор
Відома співачка не може отримати українське громадянство вже 12 років
Співачка Юлія Юріна. Фото: Instagram/yurina_yuyu
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До Дня Соборності Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вніс у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства. Ця новина довела до сліз ексучасницю гурту YUKO, співачку Юлію Юріну, яка тривалий час не може отримати українське громадянство

Про це вона розповіла в сторіз свого Instagram.

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Юріна не може отримати український паспорт

Юлія народилась в Анапі (Краснодарський край, РФ), але у 18 років (2012-го) переїхала до Києва. Співачка отримала в столиці вищу освіту, просуває український фольклор, вільно володіє мовою, але на відміну від багатьох знаменитостей (для прикладу Олексій Суханов, Ектор Хіменес-Браво та інші) громадянства України так і не отримала. 

Через наявність російського паспорта Юлія не може брати участь в численних благодійних заходах за кордоном на підтримку України. Під загрозою в цілому можливість легально перебувати в Україні.

Минулого місяця отримала нагороду "Етнофольк артистка року" від Megogo Music Awards. Юріна ще під час участі в Нацвідборі на "Євробачення-2019" у прямому ефірі в черговий раз сказала про підтримку нашої держави. Втім, п’ять років потому Юлія й досі без паспорта з тризубцем. 

"Через рік в мене закінчиться строк дії російських документів, які я ніяк не можу поновити. В рашці (РФ. — Ред.) мене посадять за всю мою діяльність та висловлювання. Що робити, коли закінчиться строк дії посвідки на проживання", — заявила 29-річна Юріна.

Скриншоти: Instagram/yurina_yuyu

Одним з перших Юлію підтримав співак, шоумен Володимир Дантес. Він зауважив, що за ці роки Юріна склала безліч необхідних екзаменів. Втім в отриманні громадянства їй це не допомогло. 

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Нагадаємо, раніше ми писали, що українців  обурив відпочинок Ксенії Мішиної на індійському острові Балі. Також ми розповідали, що учасники Нацвідбору NAHABA облилися "кров'ю" у центрі Києва.

скандал
Україна
артисти
громадянство
російське громадянство

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