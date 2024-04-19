Мята пристыдила Гайтану за замалчивание войны в Украине

Певица Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic

В начале этого месяца певица Гайтана выпустила первый за десять лет музыкальный альбом. Впрочем, с начала войны артистка почти не ведет соцсети и лишь несколько раз публично упомянула войну на Родине. Это прокомментировала певица Мята.

Соответствующее видео появилось в соцсетях "Наше радіо".

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Юлия Загорская (настоящее имя певицы Мяты) приняла участие в рубрике "На двох стільцях". Ведущая спросила артистку, кого бы она не посадила за стол украинского шоу-бизнеса: Олю Полякову или Гайтану.

"Гайтану. Потому что я знаю правду об этой артистке. Она долго молчала, не говорила о войне. До сих пор молчит. Но уже и не надо ничего говорить, это уже неважно", — заявила Мята.

Впрочем, далеко не всем пользователям соцсетей понравилось поведение Юлии. Ее обвиняют в неуважении коллег по шоу-бизнесу.

Скриншот: Instagram/nasheradioua

Где сейчас Гайтана

Во время полномасштабной войны 45-летняя звездная уроженка Киева сделала 20 публикаций, три из которых были о войне. Впрочем, ни одного интервью Гайтана не дала. По словам шоумена Славы Демина, она вместе с мужем и дочерью живет в Швейцарии, куда переехала уже после начала полномасштабной войны.

Впоследствии Гайтана это подтвердила. Певица указала контактный номер членов ее команды. Международный код +41 — швейцарский.

Скриншот: Instagram/gaitanamusic

Напомним, ранее мы писали, что в Закарпатье отменили выступление певца EL Кравчука из-за его внешности. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько высмеяла Alyona Alyona и Jerry Heil.