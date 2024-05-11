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Известные украинские телеведущие назвали суперсилы своих мам и поздравили их с праздником

11 мая 2024 19:45
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Стас Кожушко
Редактор
Григорий Решетник, Эктор Хименес-Браво и другие телеведущие назвали суперсилы своих мам
Телеведущий Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери . В соцсетях — тысячи поздравлений и теплых слов. В то же время популярные ведущие телеканала "СТБ" признались, какие суперсилы имеют их мамы.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба телеканала "СТБ".

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"Суперсила моей мамы — в стойкости в преодолении жизненных проблем. К сожалению, в ее жизни их было многовато и сейчас я уже взрослой, делаю все возможное для того, чтобы маме не приходилось испытывать свою суперсилу. Хочу пожелать своей маме прежде всего крепкого здоровья", — рассказала ведущая программ "Позивний Надія" и "Неймовірна правда про зірок".

Григорий Решетник

"Моя мама — действительно супергероиня, потому что она всю жизнь очень верит в своих детей как никто другой, в меня и в мою сестренку. Мама всегда поддерживает, помогает. Она часто жертвовала своими интересами ради того, чтобы у нас все было все хорошо. Я очень благодарен за ее веру и поддержку. Суперсила моей мамы — вера и безграничная любовь к своим детям", — признался ведущий проекта "Холостяк" и программы "Неймовірна правда про зірок".

Эктор Хименес-Браво

"Суперсила моей мамы — быть лучшим примером для меня и нашей семьи! Именно благодаря ей я нашел свой путь, дело своей жизни и души. Спасибо, мама, что оберегаешь с первых дней жизни и по сей день! С Днем матери, дорогие мамочки", — поздравил судья кулинарного шоу "МастерШеф".

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Екатерина Осадчая вспомнила о годовщине проекта "Світське життя". Также мы рассказывали, что телеведущую Наталию Мосейчук захейтили за сына, живущего за границей.

Григорий Решетник
телевидение
Эктор Хименес-Браво
украинские звезды
День матери
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