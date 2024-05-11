Григорий Решетник, Эктор Хименес-Браво и другие телеведущие назвали суперсилы своих мам

Телеведущий Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери . В соцсетях — тысячи поздравлений и теплых слов. В то же время популярные ведущие телеканала "СТБ" признались, какие суперсилы имеют их мамы.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба телеканала "СТБ".

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"Суперсила моей мамы — в стойкости в преодолении жизненных проблем. К сожалению, в ее жизни их было многовато и сейчас я уже взрослой, делаю все возможное для того, чтобы маме не приходилось испытывать свою суперсилу. Хочу пожелать своей маме прежде всего крепкого здоровья", — рассказала ведущая программ "Позивний Надія" и "Неймовірна правда про зірок".

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"Моя мама — действительно супергероиня, потому что она всю жизнь очень верит в своих детей как никто другой, в меня и в мою сестренку. Мама всегда поддерживает, помогает. Она часто жертвовала своими интересами ради того, чтобы у нас все было все хорошо. Я очень благодарен за ее веру и поддержку. Суперсила моей мамы — вера и безграничная любовь к своим детям", — признался ведущий проекта "Холостяк" и программы "Неймовірна правда про зірок".

Эктор Хименес-Браво

"Суперсила моей мамы — быть лучшим примером для меня и нашей семьи! Именно благодаря ей я нашел свой путь, дело своей жизни и души. Спасибо, мама, что оберегаешь с первых дней жизни и по сей день! С Днем матери, дорогие мамочки", — поздравил судья кулинарного шоу "МастерШеф".

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