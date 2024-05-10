Катерина Осадча відверто про річницю телепроєкту "Світське життя"

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча написала в соцмережах про популярний проєкт "Світське життя". Вона згадала про річницю програми та деяких знаменитостей, в яких брала інтерв’ю.

Відповідна публікації з’явилась в Instagram Осадчої.

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Осадча зауважила, що 19 років тому вийшов перший епізод популярного проєкту. Його поставили на паузу після початку повномасштабної війни.

"Ми зупинилися на позначці 17, не дотягнули до великого ювілею. "Скажений сусід повернув життя кожного з нас в інше русло За 17 років де ми тільки не були і хто тільки не потрапляв під шквал наших питань. Від Дональда Трампа до Сари Джесіки Паркер, від Леоніда Кравчука до Володимира Зеленського", — написала Осадча.

Телеведуча зазначила, що повномасштабна війна все змінила. За словами Осадчої, вона навіть не могла уявити, що зніме капелюх і почне шукати зниклих безвісти українців.

"Але всі ми у своїй країні для чогось, в кожного в цій війні своя місія. І ми точно знаємо, найголовніше, що в нас не можна відібрати це нас самих. Тому обов’язково далі буде", — підсумувала Осадча.

Осадчу та команду в коментарях привітали представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, балерина Катерина Кухар, акторка Наталка Денисенко, співак, військовослужбовець Віталій Козловський та інші.

Привітання від колег Осадчої. Скриншот: Instagram/kosadcha

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про синів та чоловіка Катерини Осадчої. Також ми розповідали, що телеведучу Наталію Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном.