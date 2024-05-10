Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Осадча згадала про річницю проєкту "Світське життя" arrow

Осадча згадала про річницю проєкту "Світське життя"

10 травня 2024 22:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Катерина Осадча відверто про річницю телепроєкту "Світське життя"
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведуча Катерина Осадча написала в соцмережах про популярний проєкт "Світське життя". Вона згадала про річницю програми та деяких знаменитостей, в яких брала інтерв’ю.

Відповідна публікації з’явилась в Instagram Осадчої. 

Читайте також:

Річниця "Світського життя"

Осадча зауважила, що 19 років тому вийшов перший епізод популярного проєкту. Його поставили на паузу після початку повномасштабної війни. 

"Ми зупинилися на позначці 17, не дотягнули до великого ювілею. "Скажений сусід повернув життя кожного з нас в інше русло За 17 років де ми тільки не були і хто тільки не потрапляв під шквал наших питань. Від Дональда Трампа до Сари Джесіки Паркер, від Леоніда Кравчука до Володимира Зеленського", — написала Осадча. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведуча зазначила, що повномасштабна війна все змінила. За словами Осадчої, вона навіть не могла уявити,  що зніме капелюх і почне шукати зниклих безвісти українців. 

"Але всі ми у своїй країні для чогось, в кожного в цій війні своя місія. І ми точно знаємо, найголовніше, що в нас не можна відібрати це нас самих. Тому обов’язково далі буде", — підсумувала Осадча.

Осадчу та команду в коментарях привітали представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, балерина Катерина Кухар, акторка Наталка Денисенко, співак, військовослужбовець Віталій Козловський та інші.

Коментарі Осадча
Привітання від колег Осадчої. Скриншот: Instagram/kosadcha

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про синів та чоловіка Катерини Осадчої. Також ми розповідали, що телеведучу Наталію Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном.

соцмережі
телебачення
українські зірки
Катерина Осадча

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина