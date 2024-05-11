Григорій Решетник, Ектор Хіменес-Браво та інші телеведучі назвали суперсили своїх мам

Телеведучий Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

В неділю, 12 травня, в Україні відзначають День матері. В соцмережах — тисячі привітань та теплих слів. Водночас популярні ведучі телеканалу "СТБ" зізналися, які суперсили мають їхні мами.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба телеканалу "СТБ".

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"Суперсила моєї мами — в стійкості у подоланні життєвих негараздів. На жаль, в її житті їх було забагато і зараз я, вже дорослою, роблю все можливе для того, щоб мамі не доводилося випробовувати свою суперсилу. Хочу побажати своїй мамі перш за все міцного здоров'я", — розповіла ведуча програм "Позивний Надія" та "Неймовірна правда про зірок".

Григорій Решетнік

"Моя мама — справді супергероїня, тому що вона все життя дуже вірить у своїх дітей як ніхто інший, в мене та в мою сестричку. Мама завжди підтримує, допомагає. Вона часто жертвувала своїми інтересами заради того, щоб у нас все було все добре. Я дуже вдячний за її віру та підтримку. Суперсила моєї мами — віра і безмежна любов до своїх дітей", — зізнався ведучий проєкту "Холостяк" та програми "Неймовірна правда про зірок".

Ектор Хіменес-Браво

"Суперсила моєї мами — бути найкращим прикладом для мене та нашої родини! Саме завдяки їй я знайшов свій шлях, справу свого життя та душі. Дякую, мамо, що оберігаєш з перших днів життя і до сьогодні! З Днем матері, дорогі матусі", — привітав суддя кулінарного шоу "МастерШеф".

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