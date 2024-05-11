Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомі українські телеведучі назвали суперсили своїх мам та привітали їх зі святом arrow

Відомі українські телеведучі назвали суперсили своїх мам та привітали їх зі святом

11 травня 2024 19:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Григорій Решетник, Ектор Хіменес-Браво та інші телеведучі назвали суперсили своїх мам
Телеведучий Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В неділю, 12 травня, в Україні відзначають День матері. В соцмережах — тисячі привітань та теплих слів. Водночас популярні ведучі телеканалу "СТБ" зізналися, які суперсили мають їхні мами.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба телеканалу "СТБ".

Читайте також:

Надія Матвєєва

"Суперсила моєї мами — в стійкості у подоланні життєвих негараздів. На жаль, в її житті їх було забагато і зараз я, вже дорослою, роблю все можливе для того, щоб мамі не доводилося випробовувати свою суперсилу. Хочу побажати своїй мамі  перш за все міцного здоров'я", — розповіла ведуча програм "Позивний Надія" та "Неймовірна правда про зірок".

Григорій Решетнік

"Моя мама — справді супергероїня, тому що  вона все життя дуже вірить у своїх дітей як ніхто інший, в мене та в мою сестричку. Мама завжди підтримує, допомагає. Вона часто жертвувала своїми інтересами заради того, щоб у нас все було все добре. Я  дуже вдячний за її віру та підтримку. Суперсила моєї мами — віра і безмежна любов до своїх дітей", — зізнався ведучий проєкту "Холостяк" та програми "Неймовірна правда про зірок".

Ектор Хіменес-Браво 

"Суперсила моєї мами — бути найкращим прикладом для мене та нашої родини! Саме завдяки їй я знайшов свій шлях, справу свого життя та душі. Дякую, мамо, що оберігаєш з перших днів життя і до сьогодні! З Днем матері, дорогі матусі", — привітав суддя кулінарного шоу "МастерШеф".

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Катерина Осадча згадала про річницю проєкту "Світське життя". Також ми розповідали, що телеведучу Наталію Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном.

Григорій Решетнік
телебачення
Ектор Хіменес-Браво
українські зірки
День матері
Надія Матвєєва

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина