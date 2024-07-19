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Известный актер, служащий в ВСУ, развелся с супругой после двух лет брака

19 июля 2024 22:59
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Максим Девизоров, служащий в ВСУ, развелся с супругой после двух лет брака
Свадьба Максима Девизорова и Светланы Гордиенко. Фото: Instagram/libkos
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Актер, который с самого начала полномасштабной войны в рядах ВСУ защищает Украину от оккупантов, Максим Девизоров развелся с женой. В браке с актрисой Светланой Гордиенко он был два года.

Об этом в своих соцсетях сообщила Гордиенко.

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По словам Светланы, они с Максимом разошлись уже давно. Впрочем, когда именно — не рассказала.

"Давно уже мы не семья. Были ли ей? Вопрос оставлю открытым. Молчала долго, потому что, как всегда, считаю это не ко времени… Никаких подробностей не ждите", — написала Гордиенко.

Девизоров и Гордиенко
Свадьба Девизорова и Гордиенко в первые месяцы полномасштабной войны. Фото: Instagram/libkos

Светлана отметила подписчикам, что, начиная серьезные отношения, необходимо обязательно обсудить с партнером многие факторы. Если же ничего не делать — все исчезнет. Имела ли она ввиду свой брак с Девизоровым, актриса не указала.

"Семья у меня не получилась. Возможно, потому что я эгоистическая, жестокая, нетерпеливая. Возможно, просто потому, что у меня очень высокие требования к понятию "семья". Возможно, я просто больна и мне нужен врач. Но да, я не хочу и не умею изображать ту, кем я не являюсь. Я больше не жена воина", — откровенно призналась Светлана.

Девизоров и Гордиенко сыграли свадьбу в первые месяцы полномасштабной войны. Тогда руководство отпустило Максима на три дня из Донецкой области в Днепр, где и состоялась роспись. На торжествах были побратимы Девизорова, друзья и фотографы. Отгулять с семьей актеры планировали после победы.

Что касается Девизорова, то развод с Гордиенко он в соцсетях пока не комментировал. Он редко делает публикации и продолжает защищать нашу страну от оккупантов.

Напомним, ранее мы писали, что актер, военнослужащий Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу с невестой. Также мы рассказывали, что бывший ведущий шоу "Кохання на виживання" Фима Константиновский перечислил недостатки в отношениях.

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