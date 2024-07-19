Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий актор, який служить у ЗСУ, розлучився з дружиною після двох років шлюбу arrow

Відомий актор, який служить у ЗСУ, розлучився з дружиною після двох років шлюбу

19 липня 2024 22:59
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Максим Девізоров, який служить в ЗСУ, розлучився з дружиною після двох років шлюбу
Весілля Максима Девізорова та Світлани Гордієнко. Фото: Instagram/libkos
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Актор, який від початку повномасштабної війни в лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, Максим Девізоров розлучився з дружиною. У шлюбі з акторкою Світланою Гордієнко він був два роки.

Про це у своїх соцмережах повідомила Гордієнко. 

Читайте також:

Розлучення Девізорова та Гордієнко

За словами Світлани, вони з Максимом розійшлися вже давно. Втім, коли саме — не розповіла. 

"Давно вже ми не сім'я. Чи були нею? Запитання залишу відкритим. Мовчала довго, бо як завжди вважаю це не на часі… Ніяких подробиць не чекайте", — написала Гордієнко.

Девізоров та Гордієнко
Весілля Девізорова та Гордієнко в перші місяці повномасштабної війни. Фото: Instagram/libkos

Світлана зазначила підписникам, що, починаючи серйозні стосунки, необхідно обов'язково оговорити з партнером багато чинників. Якщо ж нічого не робити — то все зникне. Чи мала вона на увазі свій шлюб з Девізоровим, акторка не зазначила. 

"Сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття "сім'я". Можливо, я просто хвора і мені потрібен лікар. Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна", — відверто зізналась Світлана. 

Девізоров та Гордієнко відгуляли весілля в перші місяці повномасштабної війни. Тоді керівництво відпустило Максима на три дні з Донеччини до Дніпра, де і відбувся розпис. На урочистостях були побратими Девізорова, друзі та фотографи. Відгуляти з родиною актори планували після перемоги.

Щодо Девізорова, то розлучення з Гордієнко він в соцмережах поки не коментував. Він нечасто робить публікації та продовжує захищати нашу країну від окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор, військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою. Також ми розповідали, що ексведучий шоу "Кохання на виживання" Фіма Константиновський перелічив недоліки у стосунках.

розлучення актори Зіркове розлучення українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні