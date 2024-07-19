Максим Девізоров, який служить в ЗСУ, розлучився з дружиною після двох років шлюбу

Весілля Максима Девізорова та Світлани Гордієнко. Фото: Instagram/libkos

Актор, який від початку повномасштабної війни в лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, Максим Девізоров розлучився з дружиною. У шлюбі з акторкою Світланою Гордієнко він був два роки.

Про це у своїх соцмережах повідомила Гордієнко.

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За словами Світлани, вони з Максимом розійшлися вже давно. Втім, коли саме — не розповіла.

"Давно вже ми не сім'я. Чи були нею? Запитання залишу відкритим. Мовчала довго, бо як завжди вважаю це не на часі… Ніяких подробиць не чекайте", — написала Гордієнко.

Весілля Девізорова та Гордієнко в перші місяці повномасштабної війни. Фото: Instagram/libkos

Світлана зазначила підписникам, що, починаючи серйозні стосунки, необхідно обов'язково оговорити з партнером багато чинників. Якщо ж нічого не робити — то все зникне. Чи мала вона на увазі свій шлюб з Девізоровим, акторка не зазначила.

"Сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття "сім'я". Можливо, я просто хвора і мені потрібен лікар. Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна", — відверто зізналась Світлана.

Девізоров та Гордієнко відгуляли весілля в перші місяці повномасштабної війни. Тоді керівництво відпустило Максима на три дні з Донеччини до Дніпра, де і відбувся розпис. На урочистостях були побратими Девізорова, друзі та фотографи. Відгуляти з родиною актори планували після перемоги.

Щодо Девізорова, то розлучення з Гордієнко він в соцмережах поки не коментував. Він нечасто робить публікації та продовжує захищати нашу країну від окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор, військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою. Також ми розповідали, що ексведучий шоу "Кохання на виживання" Фіма Константиновський перелічив недоліки у стосунках.