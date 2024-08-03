Идрис Эльба строит африканский Голливуд в Танзании

Актер Идрис Эльба. Фото: Instagram/idriselba

Многократный номинант премии "Золотой глобус", сьерра-леонский актер, музыкант и диджей Идрис Эльба приобрел землю в одной из африканских стран. На этой территории 51-летняя звезда планирует построить аналог Голливуда (Калифорния, США).

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Идрис Эльба строит африканский Голливуд

Актер приобрел землю на танзанийском архипелаге и получил разрешение на строительство от президента страны Самии Сулуху Хасана. По словам министра инвестиций Занзибара, киностудия будет похожа на существующие в Голливуде и Болливуде (Индия).

Рассматриваются такие названия, как Завуд и Золливуд. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Президент обсуждал масштабный проект с Эльбой в январе 2023 года на прошедшем тогда в Швейцарии Всемирном экономическом форуме.

После разговора пресс-секретарь президента заявил, что в случае успеха проект поможет не только Танзании, но и восточной, центральной Африке.

"Сейчас мы называем ее "Западно-африканская студия", но это рабочее название. Работаем над этим уже три или четыре года, чтобы разработать план, который сделает эту студию центральной для африканского кинематографа", — заявил Идрис Эльба и намекнул на существенные проблемы в финансировании.

Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix показала трейлер второго сезона "Игры в кальмаре". Также мы рассказывали, что жюри 15-го Одесского международного кинофестиваля объявило победителей.