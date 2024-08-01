Netflix назвав дату виходу нового сезону "Гри в кальмара"

Кадр з другого сезону серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/netflix/

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату прем'єри другого сезону серіалу "Гра в кальмара". Творці стрічки також зізналися, який сезон стане заключним.

Про це повідомляє Variety.

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Другий сезон серіалу "Гра в кальмара"

Другий сезон "Гри в кальмари" вийде на День подарунків, 26 грудня. Netflix також офіційно оголосив, що третій сезон вийде у 2025 році та стане заключним.

Дія другого сезону розповідає історія гравець 456, який шукатиме осіб, які стоять за грою. Врешті-решт він знайде хлопця, який заманив його в гру та розпочне боротьбу.

До головної ролі повернеться Лі Чжун Чже (Сон Гі Хун, він же Гравець 456), який нещодавно зіграв у серіалі "Поплічник" за мотивами "Зоряних воєн". У новому сезоні глядачі також побачать Ві Ха Чжун, який зіграв поліцейського Хван Джун Хо, Лі Бьонг Хун у ролі наглядача за грою та Гон Ю — харизматичного вербувальника. Режисером серіалу стане творець і режисер Хван Дон Х'юк.

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