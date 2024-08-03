Ідріс Ельба будує африканський Голлівуд в Танзанії

Актор Ідріс Ельба. Фото: Instagram/idriselba

Багаторазовий номінант премії "Золотий глобус", сьєрра-леонський актор, музикант і ді-джей Ідріс Ельба придбав землю в одній з африканських країн. На цій території 51-річна планує побудувати аналог Голлівуду (Каліфорнія, США).

Про це повідомляє BBC.

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Актор придбав землю на танзанійському архіпелазі та отримав дозвіл на будівництво від президента країни Самії Сулуху Хасана. За словами міністра інвестицій Занзібара, кіностудія буде схожа на ті, що існують у Голлівуді (США) та Боллівуді (Африка).

Розглядаються такі назви як Завуд та Золлівуд. Втім остаточне рішення ще не прийняте. Президент обговорював масштабний проєкт з Ельбою у січні 2023 року на Всесвітньому економічному форумі, який тоді пройшов у Швейцарії.

Після розмови прессекретар президента заявив, що у разі успіху проєкт допоможе не лише Танзанії, а й східній, центральній Африці.

"Зараз ми називаємо її "Західно-африканська студія", але це робоча назва. Працюємо над цим уже три чи чотири роки, щоб розробити план, який зробить цю студію центральною для африканського кінематографа", — заявив Ідріс Ельба та натякнув на суттєві проблеми в фінансуванні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стримінгова платформа Netflix показала трейлер другого сезону "Гри в кальмара". Також ми розповідали, що журі 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосило переможців.