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Известный актер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми — видео

5 января 2024 22:42
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Стас Кожушко
Редактор
Известный актер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми — видео
Голливудский актер Кристиан Оливер. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, находящемся в Карибском море, произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли четыре человека. Среди них и известный голливудский актер немецкого происхождения Кристиан Оливер.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Компанию 51-летнему Кристиану Оливеру, настоящее имя которого Кристиан Клэпсер, составили его две дочери: 10-летняя Мадита и 12-летняя Анник. К сожалению, девочки тоже погибли.

Четвертая жертва — Роберт Сакс, которому принадлежал частный легкомоторный самолет. Кадры авиакатастрофы появились в соцсетях.

Самолет отправился в маршрут в Сент-Люсию в полдень. Через несколько минут после взлета самолет столкнулся с трудостями и упал в океан.

"Рыбаки и водолазы из Педжет Фарм отправились на место инцидента на своих лодках, чтобы оказать помощь. Береговая охрана Sбыла проинформирована и быстро отправилась на ферму Педжета, Бекия, чтобы возглавить спасательные работы. Четыре тела вышеупомянутых лиц были изъяты из самолета/моря, а позже врач признал их мертвыми", — говорится в заявлении местной полиции.

Оливер известен по ролям в фильмах "Спиди Гонщик", "Валькирия", а также сериале "Восьмое чувство". Одно из последних появлений на экранах было в фильме "Индиана Джонс и реликвия судьбы" с Харрисоном Фордом. Также в соцсетях погибшего актера много фотографий с известными коллегами.

Напомним, ранее мы писали, что в возрасте ста лет скончалась звезда "Мэри Поппинс", британская актриса Глинис Джонс. Также мы рассказывали, что звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" жестоко избили в Лос-Анджелесе.

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