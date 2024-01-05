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Кінець золотого століття Голлівуду — у віці ста років померла зірка "Мері Поппінс"

5 січня 2024 22:10
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Стас Кожушко
Редактор
Кінець золотого століття Голлівуду — у віці ста років померла зірка "Мері Поппінс"
Акторка Глініс Джонс у фільмі "Мері Поппінс". Фото: X/consequence
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На 101-му році життя померла легендарна британська акторка Глініс Джонс, яка дебютувала на великих екранах ще до початку Другої світової війни. Але найбільше вона запам’яталась за роллю місіс Бенкс у "Мері Поппінс".

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Акторка, яка переважно працювала і жила у США померла природною смертю в інтернаті в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

"Сьогодні мені важко на серці після смерті моєї улюбленої клієнтки Глініс Джонс. Вона прокладала собі шлях у житті завдяки розуму, дотепності та любові до продуктивності, що вплинуло на життя мільйонів. Це похмурий день для Голлівуду. Ми не тільки оплакуємо смерть нашої дорогої Глініс, але й оплакуємо кінець золотого віку Голлівуду", — зазначив в коментарі менеджер артистки.

Акторка Глініс Джонс в старості. Фото: Belmontvillage

Джонс дебютувала у кіно у 1938 році, а 1953-го вже працювала в Голлівуді. Окрім "Мері Поппінс" (1964), з’явилась, зокрема, в таких фільмах, як "Придворний блазень" (1955), "Навколо світу за 80 днів" (1956), "Наприкінці дня" (1960), за роль у якому вона була номінована на премію "Оскар", як найкраща акторка другого плану.

Глініс Джонс чотири рази виходила заміж. Її єдиний син Гарет, якого вона народила британського актора Ентоні Фортвуд 1945 року, помер 2007-го. З того часу легенда світового кінематографа вела переважно самітницький спосіб життя.

Акторка Глініс Джонс в молодості. Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко поділилася аудіозаписом своєї мами, який вона записала перед смертю. Також ми розповідали, що брат співачки Марії Бурмаки помер після поранення і контузії на фронті.

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