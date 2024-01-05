Відомий актор загинув в авіакатастрофі разом з двома доньками — відео

Голлівудський актор Крістіан Олівер. Фото: Google

В острівній державі Сент-Вінсент і Гренадини, що знаходиться в Карибському морі, сталась авіакатастрофа, в наслідок якої загинули четверо людей. Серед них й відомий голлівудський актор німецького походження Крістіан Олівер.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Компанію 51-річному Крістіану Оліверу, справжнє ім'я якого Крістіан Клепсер, склали його дві доньки: 10-річна Мадіта та 12-річна Аннік. На жаль, дівчинки також загинули.

Четверта жертва — Роберт Сакс, якому також належав приватний легкомоторний літак. Кадри авіакатастрофи з’явились в соцмережах.

#BREAKING Actor Christian Oliver tragically passes away in a plane crash in the Caribbean with his two daughters. pic.twitter.com/TClPkcE16R — The National Independent (@NationalIndNews) January 5, 2024

Літак вирушив в маршрут до Сент-Люсії опівдні. Через кілька хвилин після зльоту літак зіткнувся з труднощами та впав в океан.

"Рибалки та водолази з Педжет Фарм вирушили на місце інциденту на своїх човнах, щоб надати допомогу. Берегова охорона Sбула проінформована та швидко вирушила на ферму Педжета, Бекія, щоб очолити рятувальні роботи. Чотири тіла вищезазначених осіб були вилучені з літака/моря персоналом берегової охорони, а пізніше лікар визнав їх мертвими", — йдеться в заяві місцевої поліції.

Олівер відомий за ролями у фільмах "Спіді Гонщик", "Валькірія", а також серіалі "Восьме почуття". Одна з останніх появ на екранах була у фільмі "Індіана Джонс і реліквія долі" з Гаррісоном Фордом. Також в соцмережах загиблого актора чимало фото з відомими колегами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у віці ста років померла зірка "Мері Поппінс", британська акторка Глініс Джонс. Також ми розповідали, що зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" жорстоко побили у Лос-Анджелесі.