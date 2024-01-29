Танцор балета Клеман Гийом. Фото: росСМИ

Французский танцор балета Клеман Гийом сейчас выступает с балетом Национальной оперы Украины. Но дело в том, что он восхищается Россией и ее культурой, о чем не раз говорил, а еще — мечтал там выступать.

Об этом пишет информагентство УНИАН.

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Мечтал выступать в России

Танцор балета из Франции Клеман Гийом учился в Академии балета в Нидерландах.

26 января он играл в спектакле "Сифильда" в Национальном театре оперы и балета в Киеве. На сайте Нацоперы его называют "приглашенным художником".

Скриншот с сайта театра

Однако известно, что Гийом всегда мечтал выступать в России, о чем не раз говорил в своих интервью. В 2022 году он таки выступил в стране-агрессоре, а затем расхваливал российскую культуру.

Скриншот по росСМИ

"Уверен, что лучшие танцоры — россияне. Танцевать перед знаменитыми артистами — счастье и везение. Никаких страхов не чувствовал, я — артист балета и мечтал попасть в Россию на конкурс. Эта главная цель меня вела", — сказал Гийом.

Французский танцор балета Клеман Гийом с балалайкой

РосСМИ неоднократно писали и публиковали интервью с Гийомом. А еще в сети можно найти его фотографии с балалайкой и другими атрибутами российской культуры.

Украинцы возмущены

Украинцев обеспокоил этот случай.

"Что-то я перестал понимать. Национальная опера Украины ставит либретто с участием типа, который в мае 2022 года ездил в Россию и рассказывает, как прекрасна русская культура? И все это в Киеве?"

"Хуже только то, что солисты Национального театра оперы и балета создали труппу Grand Kyiv Ballet и ездят на гастроли с "Лебединым озером", популяризируя российскую культуру и считая, что это ок".

"Это полный трэш. Они его минимум в три спектакля запихали в ближайшие две недели. И это при том, что их сотрудники на фронте, а одного Россия вообще убила", — комментируют почитатели театра.

Напомним, украинская балерина рассержена на артистов, которые зарабатывают на Чайковском.

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