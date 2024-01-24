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Українська балерина розлючена на артистів, які зароблять на Чайковському

24 січня 2024 14:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Українська балерина розлючена на артистів, які зароблять на Чайковському
Українська балерина Христина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська артистка балету Христина Шишпор обурилась рішенням танцівників, які покинули країну, виступати під музику російського композитора Петра Чайковського. Вона закликала їх зупинитися.

Артистка поділилась думками в instagram.

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Прима-балерина Національної опери і балету України імені Тараса Григоровича Шевченка Христина Шишпор висловила свою думку щодо артистів, які продовжують виступати під російську музику.

Українська балерина Христина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official/
Українська балерина Христина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official/

Ще перед новорічними святами почали з'являтись новини, що українські танцівники, які виїхали закордон, влаштовують платні вистави, покладені на музику російського композитора Петра Чайковського. Окрім цього, вони представлялись "Національною оперою України", хоча це абсолютна брехня.

"З наближенням свят почастішали випадки анонсування виступів балетних труп в країнах Європи з традиційними показами вистав П. Чайковського "Лускунчик" та "Лебедине озеро". Деякі з труп свідомо маскуються під бренд Національної опери України, використовуючи співзвучні назви на кшталт Das Nationalballett Kiew, Ballet de Kiev, Kiew Grand Ballett, Kyiv City Ballet тощо. Ці сумнівні колективи не мають жодного відношення до Національної опери України. Наша позиція — вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів — принципова, і ми її дотримуємося неухильно", — ще в грудні повідомила пресслужба Національної опери України.

Балерина Христина Шишпор перерепостила цей допис і записала відеозвернення до артистів, які займаються цими махінаціями закордоном. 

"З початку повномасштабної війни театр був закритий. Коли відкрився, він повністю відмовився від творів Чайковського. Ми повністю відмовилися від репертуару, а це: "Лебедине озеро", "Лускунчик", "Спляча красуня" та інші. Я не розумію тих артистів і тих людей, які поїхали за кордон і зараз заробляють гроші на Чайковському. А ще видають себе за Національну оперу України. Вам не соромно?" — обурилася Шишпор.

Христина Шишпор
Українська балерина Христина Шишпор засудила українців-втікачів. Фото: instagram.com/shyshpor_official/

За словами артистки, вона розуміє, що на виставах з цієї відомою музикою можна добре заробити, але це неправильно. Христина Шишпор категорично засуджує таку позицією.

"Ви не охреніли там всі? Будь ласка, виконуйте "Лісову пісню", "Лілею", наші українські твори, які ставлять наші балетмейстери. Як вам не соромно, тому що ви такі "патріоти"... Я просто не хочу зараз ці відомі прізища і ім'я називати, бо ще трошечки і я їх назву", — жорстко сказала артистка.

Шишпор вважає, що подібні вистави це поширення російської культури, яке зараз взагалі недоречне з боку українських митців. Також вона засуджує втечу з України.

"Ви, шарлатани, просто не боїтеся того, що ви ховаєтеся зараз за кордоном, тому що ви повинні знаходитися в Україні, а ви ще й пропагандуєте російську культуру. Будь ласка, якщо у вас є мізки, зупиніться, тому що ви ходите по краю ножа. Зупиніться, бо це буде повномасштабний скандал. Всі артисти не будуть мовчати", — звернулась до них Шишпор.

Раніше український експродюсер гуртів "Гриби" і "Нерви" отримав російський паспорт.

Також поїхав волонтерити в Польщу, а опинився на Мальдівах — бойфренд Пренткович втрапив у скандал.

війна
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українці
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зрада

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