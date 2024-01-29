Відомий артист балету з проросійськими поглядами виступив у Києві

Танцюрист балету Клеман Гійом. Фото: росЗМІ

Французький танцюрист балету Клеман Гійом зараз виступає з балетом Національної опери України. Але справа у тому, що він захоплюється Росією та її культурою, про що неодноразово говорив, а ще — мріяв там виступати.

Про це пише інформагенство УНІАН.

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Мріяв виступати в Росії

Танцюрист балету з Франції Клеман Гійом навчався у Академії балету в Нідерландах.

26 січня він грав у виставі "Сифільда", яка відбулася в Національному театрі опери і балету у Києві. На сайті Нацопери його називають "запрошеним художником".

Скриншот з сайту театру

Проте відомо, що Гійом завжди мріяв виступати в Росії, про що неодноразово говорив у своїх інтерв'ю. У 2022 році він таки виступив у країні-агресора, а потім розхвалив російську культуру.

Скриншот з росЗМІ

"Упевнений, що найкращі танцівники — росіяни. Танцювати перед знаменитими артистами — щастя і везіння. Ніяких страхів не відчував, я — артист балету і мріяв потрапити в Росію на конкурс. Ця головна мета мене вела", — сказав Гійом.

Французький танцюрист балету Клеман Гійом з балалайкою

РосЗМІ неодноразово писали і публікували інтерв'ю з Гійомом. А ще у мережі можна знайти його фото з балалайкою і іншими атрибутами російської культури.

Українці обурені

Українців стурбував цей випадок.

"Щось я перестав розуміти. Національна опера України ставить лібрето за участю типа, який у травні 2022 року їздив до Росії і розповідає, яка прекрасна і чудова російська культура? І все це в Києві?"

"Гірше тільки те, що солісти Національного театру опери та балету створили трупу Grand Kyiv Ballet і їздять на гастролі з "Лебединим озером", популяризуючи російську культуру і вважаючи, що це ок".

"Це повний треш. Вони його мінімум в три вистави запхали в найближчі два тижні. І це при тому, що їхні співробітники на фронті, а одного р*сня взагалі вбила", — коментують поціновувачі театру.

Нагадаємо, українська балерина розлючена на артистів, які заробляють на Чайковському.

Також ми писали, що директор Дніпровського театру опери та балету напав з кулаками на артиста.