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Відомий артист балету з проросійськими поглядами виступив у Києві

29 січня 2024 12:29
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Відомий артист балету з проросійськими поглядами виступив у Києві
Танцюрист балету Клеман Гійом. Фото: росЗМІ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Французький танцюрист балету Клеман Гійом зараз виступає з балетом Національної опери України. Але справа у тому, що він захоплюється Росією та її культурою, про що неодноразово говорив, а ще — мріяв там виступати. 

Про це пише інформагенство УНІАН

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Мріяв виступати в Росії

Танцюрист балету з Франції Клеман Гійом навчався у Академії балету в Нідерландах. 

26 січня він грав у виставі "Сифільда", яка відбулася в Національному театрі опери і балету у Києві. На сайті Нацопери його називають "запрошеним художником".

 

Скриншот з сайту театру

Проте відомо, що Гійом завжди мріяв виступати в Росії, про що неодноразово говорив у своїх інтерв'ю. У 2022 році він таки виступив у країні-агресора, а потім розхвалив російську культуру. 

 

Скриншот з росЗМІ

"Упевнений, що найкращі танцівники — росіяни. Танцювати перед знаменитими артистами — щастя і везіння. Ніяких страхів не відчував, я — артист балету і мріяв потрапити в Росію на конкурс. Ця головна мета мене вела", — сказав Гійом.

 

Французький танцюрист балету Клеман Гійом з балалайкою

РосЗМІ неодноразово писали і публікували інтерв'ю з Гійомом. А ще у мережі можна знайти його фото з балалайкою і іншими атрибутами російської культури. 

Українці обурені

Українців стурбував цей випадок. 

"Щось я перестав розуміти. Національна опера України ставить лібрето за участю типа, який у травні 2022 року їздив до Росії і розповідає, яка прекрасна і чудова російська культура? І все це в Києві?"

"Гірше тільки те, що солісти Національного театру опери та балету створили трупу Grand Kyiv Ballet і їздять на гастролі з "Лебединим озером", популяризуючи російську культуру і вважаючи, що це ок".

"Це повний треш. Вони його мінімум в три вистави запхали в найближчі два тижні. І це при тому, що їхні співробітники на фронті, а одного р*сня взагалі вбила", — коментують поціновувачі театру. 

Нагадаємо, українська балерина розлючена на артистів, які заробляють на Чайковському. 

Також ми писали, що директор Дніпровського театру опери та балету напав з кулаками на артиста. 

театр
культура
балет
пропаганда
Росія

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