Известный блогер-красавец рассказал, что борется с облысением и показал как
Телеведущий и блогер Богдан Шелудяк, известный как Буше, рассказал, что с молодого возраста борется с облысением. И теперь он сделал уже вторую пересадку волос.
Как это происходит показал в своем Instagram.
"Лучшее решение в жизни"
Богдан Шелудяк, который недавно пережил серьезную болезнь — синдром Гийена-Барре — отважился на пересадку волос и уже не впервые.
Оказывается, с довольно молодого возраста Богдан, известный своей модельной внешностью, страдает на облысение.
"Где-то в 20 лет я начал замечать, что моя прическа понемногу меняется. Глядя на лысого отца понял, что "дорогие украинцы, этот день настал". Где-то с того момента я начал пользоваться миноксидилом, но мои уголки (хоть и маленькие) на лбу он не заростил", — поделился блогер.
Он также продемонстрировал старые фото, на которых видны пробелы на голове.
Первую пересадку Богдан совершил около 10 лет назад, однако никому об этом не рассказывал.
Теперь решился на вторую, ведь волосы заметно поредели, особенно после недавнего заболевания. О процедуре решил рассказать в социальных сетях, ведь многие мужчины имеют такую проблему.
"Пересадка была одним из лучших решений в моей жизни, которая отняла у меня серьезный комплекс, который есть у большинства мужчин, столкнувшихся с этой проблемой. Поэтому я без колебаний пошел на это снова", — рассказал Буше.
Всю процедуру с подробностями Богдан показал в сторис в Instagram. Сейчас его волосы частично сбрили, а новые приживаются. Результатами ведущий поделится позже.
Напомним, Буше рассказал, как себя чувствует после серьезной болезни.
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