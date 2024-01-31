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Известный блогер-красавец рассказал, что борется с облысением и показал как

31 января 2024 18:00
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Известный блогер-красавец рассказал, что борется с облысением и показал как
Телеведущий и блоггер Богдан Шелудяк. Фото: instagram.com/bushe8
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Телеведущий и блогер Богдан Шелудяк, известный как Буше, рассказал, что с молодого возраста борется с облысением. И теперь он сделал уже вторую пересадку волос.

Как это происходит показал в своем Instagram.

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Богдан Шелудяк, который недавно пережил серьезную болезнь — синдром Гийена-Барре — отважился на пересадку волос и уже не впервые.

Оказывается, с довольно молодого возраста Богдан, известный своей модельной внешностью, страдает на облысение.

 

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

"Где-то в 20 лет я начал замечать, что моя прическа понемногу меняется. Глядя на лысого отца понял, что "дорогие украинцы, этот день настал". Где-то с того момента я начал пользоваться миноксидилом, но мои уголки (хоть и маленькие) на лбу он не заростил", — поделился блогер.

Он также продемонстрировал старые фото, на которых видны пробелы на голове.

 

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

Первую пересадку Богдан совершил около 10 лет назад, однако никому об этом не рассказывал.

 

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

Теперь решился на вторую, ведь волосы заметно поредели, особенно после недавнего заболевания. О процедуре решил рассказать в социальных сетях, ведь многие мужчины имеют такую проблему.

 

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

"Пересадка была одним из лучших решений в моей жизни, которая отняла у меня серьезный комплекс, который есть у большинства мужчин, столкнувшихся с этой проблемой. Поэтому я без колебаний пошел на это снова", — рассказал Буше.

 

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8
Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

Всю процедуру с подробностями Богдан показал в сторис в Instagram. Сейчас его волосы частично сбрили, а новые приживаются. Результатами ведущий поделится позже.

 

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

Напомним, Буше рассказал, как себя чувствует после серьезной болезни.

Также мы рассказывали, как изменились герои украинского реалити "Киев днем и ночью" .

здоровье
блогеры
волосы
украинские звезды
Богдан Шелудяк

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