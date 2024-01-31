Відомий блогер-красень розповів, що бореться з облисінням і показав як
Телеведучий і блогер Богдан Шелудяк, відомий як Буше, розповів, що з молодого віку бореться з облисінням. І тепер він зробив вже другу пересадку волосся.
Як це відбувається показав у своєму Instagram.
"Найкраще рішення у житті"
Богдан Шелудяк, який не так давно пережив серйозну хворобу — синдром Гійєна-Барре — наважився на пересадку волосся і вже не вперше.
Виявляється, з досить молодого віку Богдан, відомий своєю модельною зовнішністю, страждає на облисіння.
"Десь в 20 років я почав помічати, що моя зачіска потрохи змінюється. Дивлячись на лисого батька зрозумів, що "любі українці, цей день настав". Десь з того моменту я почав користуватись міноксиділом, але мої кутки (хоч і маленькі) на лобі він не заростив", — поділився блогер.
Він також продемонстрував старі фото, на яких видні пробіли на голові.
Першу пересадку Богдан зробив близько 10 років тому, проте нікому про це не розповідав.
Тепер наважився на другу, адже волосся помітно порідшало, особливо після нещодавнього захворювання. Про процедуру вирішив розповісти у соціальних мережах, адже багато хто з чоловіків має таку проблему.
"Пересадка була одним з найкращих рішень в моєму житті, яка забрала у мене серйозний комплекс, який є у більшості чоловіків, що зіштовхнулись з цією проблемою. Тому, я без вагань пішов на це знов", — розповів Буше.
Всю процедуру з подробицями Богдан показав у сторіс в Instagram. Наразі його волосся частково збрили, а нове — приживається. Результатами ведучий поділиться пізніше.
Нагадаємо, Буше розповів, як себе почуває після серйозної хвороби.
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