Відомий блогер-красень розповів, що бореться з облисінням і показав як

Телеведучий і блогер Богдан Шелудяк. Фото: instagram.com/bushe8

Телеведучий і блогер Богдан Шелудяк, відомий як Буше, розповів, що з молодого віку бореться з облисінням. І тепер він зробив вже другу пересадку волосся.

Як це відбувається показав у своєму Instagram.

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Богдан Шелудяк, який не так давно пережив серйозну хворобу — синдром Гійєна-Барре — наважився на пересадку волосся і вже не вперше.

Виявляється, з досить молодого віку Богдан, відомий своєю модельною зовнішністю, страждає на облисіння.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

"Десь в 20 років я почав помічати, що моя зачіска потрохи змінюється. Дивлячись на лисого батька зрозумів, що "любі українці, цей день настав". Десь з того моменту я почав користуватись міноксиділом, але мої кутки (хоч і маленькі) на лобі він не заростив", — поділився блогер.

Він також продемонстрував старі фото, на яких видні пробіли на голові.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Першу пересадку Богдан зробив близько 10 років тому, проте нікому про це не розповідав.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Тепер наважився на другу, адже волосся помітно порідшало, особливо після нещодавнього захворювання. Про процедуру вирішив розповісти у соціальних мережах, адже багато хто з чоловіків має таку проблему.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

"Пересадка була одним з найкращих рішень в моєму житті, яка забрала у мене серйозний комплекс, який є у більшості чоловіків, що зіштовхнулись з цією проблемою. Тому, я без вагань пішов на це знов", — розповів Буше.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Всю процедуру з подробицями Богдан показав у сторіс в Instagram. Наразі його волосся частково збрили, а нове — приживається. Результатами ведучий поділиться пізніше.

Нагадаємо, Буше розповів, як себе почуває після серйозної хвороби.

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