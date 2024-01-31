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Відомий блогер-красень розповів, що бореться з облисінням і показав як

31 січня 2024 18:00
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Відомий блогер-красень розповів, що бореться з облисінням і показав як
Телеведучий і блогер Богдан Шелудяк. Фото: instagram.com/bushe8
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Телеведучий і блогер Богдан Шелудяк, відомий як Буше, розповів, що з молодого віку бореться з облисінням. І тепер він зробив вже другу пересадку волосся. 

Як це відбувається показав у своєму Instagram

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Богдан Шелудяк, який не так давно пережив серйозну хворобу — синдром Гійєна-Барре — наважився на пересадку волосся і вже не вперше. 

Виявляється, з досить молодого віку Богдан, відомий своєю модельною зовнішністю, страждає на облисіння. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

"Десь в 20 років я почав помічати, що моя зачіска потрохи змінюється. Дивлячись на лисого батька зрозумів, що "любі українці, цей день настав". Десь з того моменту я почав користуватись міноксиділом, але мої кутки (хоч і маленькі) на лобі він не заростив", — поділився блогер. 

Він також продемонстрував старі фото, на яких видні пробіли на голові. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Першу пересадку Богдан зробив близько 10 років тому, проте нікому про це не розповідав. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Тепер наважився на другу, адже волосся помітно порідшало, особливо після нещодавнього захворювання. Про процедуру вирішив розповісти у соціальних мережах, адже багато хто з чоловіків має таку проблему. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

"Пересадка була одним з найкращих рішень в моєму житті, яка забрала у мене серйозний комплекс, який є у більшості чоловіків, що зіштовхнулись з цією проблемою. Тому, я без вагань пішов на це знов", — розповів Буше.  

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8
Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8
Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Всю процедуру з подробицями Богдан показав у сторіс в Instagram. Наразі його волосся частково збрили, а нове — приживається. Результатами ведучий поділиться пізніше. 

Нагадаємо, Буше розповів, як себе почуває після серйозної хвороби. 

Також ми розповідали, як змінилися герої українського реаліті "Київ вдень і вночі"

здоров'я
блогери
волосся
українські зірки
Богдан Шелудяк

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