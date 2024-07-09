Николас Кейдж не хочет иметь ничего общего с искусственным интеллектом

Американский актер Николас Кейдж. Фото: Instagram/nicolascagefans

Во время прошлогодней забастовки в Голливуде американское киносообщество выступало против активного использования технологий искусственного интеллекта. Этого до сих пор опасается 60-летний актер Николас Кейдж.

Об этом сообщает The New Yorker.

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Актер рассказал, что для одного из телешоу и будущих фильмов он должен пройти сканирование. Оно необходимо для создания цифровой копии Николаса.

"Им нужно внедрить меня в компьютер, подобрать мой цвет глаз и что-то изменить. Я не знаю. Они просто украдут мое тело и сделают с ним все, что захотят, с помощью искусственного интеллекта", — высказал опасение актер.

Николас признался, что буквально "в ужасе" от искусственного интеллекта и его возможного применения в индустрии развлечений. Этот вопрос титулованный актер не раз поднимал с продюсерами. Впрочем, вынужден был частично пойти на уступки.

"Где будет реальность артистов? Она будет заменена? Трансформировано? Где будет сердцебиение? Я имею в виду, что произойдет с моим лицом и телом, когда я умру? Я не хочу, чтобы с ними что-то делали", — подытожил Кейдж.

Голливудский актер Николас Кейдж. Фото: Instagram/nicolascage_official

Напомним, ранее мы писали, что Николаса Кейджа подозревают в избиении собственной матери. Также мы рассказывали, почему австралийская актриса Марго Робби решила забеременеть именно сейчас.