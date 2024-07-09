Чому Марго Роббі вирішила завагітніти — деталі

Австралійська акторка Марго Роббі. Фото: instagram/margotrobbieofficial

Голлівудська акторка Марго Роббі вагітна і вона вже давно про це мріяла. Зірка неодноразово заявляла, що бажає мати багато дітей.

Про це вона розповідала Daily Telegraph.

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34-річна австралійська акторка Марго Роббі чекає на свою першу дитину разом з чоловіком Томом Акерлі. Втім, зірка мріяла про це ще з 2016 року.

"Я хочу безліч дітей! Ну, можливо, не надто багато. Я виросла у сім’ї з чотирьох дітей, так що це звучить як хороша цифра", — зізнавалася зірка фільму "Барбі".

Марго Роббі помітили вагітною в компанії чоловіка. Фото: BACKGRID

Однак Марго не поспішала вагітніти, адже не хотіла, щоб виснажлива кар'єра заважала їй виховувати дітей.

"Я знаю, що як тільки у мене будуть діти, вони стануть моїм пріоритетом, тому я хочу зайнятися сімейними справами пізніше", — говорила вона. Очевидно, що цей час настав.

Марго Роббі більше не приховує вагітність. Фото: BACKGRID

Марго і Том одружилися в Австралії у 2016 році. Пара познайомилася під час роботи над "Французькою сюїтою" у 2013 році. Пізніше вони разом створили такі проєкти, як "Я", "Тоня" та "Перспективна дівчина", які отримали нагороду "Оскар", а також блокбастери 2023 року "Солтберн" і "Барбі" під брендом компанії LuckyChap Entertainment.

Нагадаємо, Марго Роббі заявляла, що ставить свою акторську кар'єру на паузу. Також зірки гнівно відреагували на те, що на "Оскар" не номінували акторку за її роль "Барбі" в однойменному фільмі.