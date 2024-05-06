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Сина Ніколаса Кейджа підозрюють у побитті власної матері

6 травня 2024 13:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сина Ніколаса Кейджа підозрюють у побитті власної матері
Актор Ніколас Кейдж. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Старшого сина голлівудського актора Ніколаса Кейджа розшукують для допиту після інциденту в будинку його матері. 33-річний син зірки Вестон був названий підозрюваним у звіті про побиття його мами Крістін Фултон.

Про це пише Daily Mail.

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Слідчі хочуть поговорити з ним про бійку, яка нібито сталася 28 квітня в районі Лос-Анджелеса. Повідомляється, що словесна суперечка між матір’ю та сином переросла у фізичну.

Швидку допомогу викликали додому, щоб перевірити Фултон, але вона відмовилася вирушити до лікарні. Слідчі кажуть, що Вестон зник на момент прибуття поліції на місце події, і правоохоронні органи визначатимуть, чи був злочин.

 

Джерела стверджують, що Фултон намагалася втішити свого сина, який мав справу з деякими емоційними проблемами. Вона спростувала твердження, що вони посварилися, і попросила зберегти конфіденційність у цьому питанні.

Колишню Ніколоса Кейджа бачили, коли вона клала монети в автомат для паркування з підбитим оком.

 

Мама Вестона Кейджа. Фото: BACKGRID
Мама Вестона Кейджа. Фото: BACKGRID

Вестон раніше лікувався від проблем з психічним здоров'ям. У 2011 році після інциденту в Лос-Анджелесі його госпіталізували до психіатричної лікарні.

У той час Фултон звинувачувала в психічних проблемах свого сина володаря "Оскара".

Фултон і Кейдж почали зустрічатися в 1988 році і у них з'явився Вестон в 1990 році.

Пара так і не одружилася і розбіглася через рік після народження Вестона.

Нагадаємо, репер Каньє Вест показав відверті фото дружини. А ексдружина Саші Барона Коена винайняла юрист за два роки до розлучення.

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Ніколас Кейдж
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