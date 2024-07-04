Андрей Лузан снова проходит ВЛК и делится подробностями мобилизации

Шоумен Андрей Лузан. Фото: Instagram/luzannnn

Накануне соучредитель юмористического YouTube-канала "Леви на джипі" Андрей Лузан в прямом эфире своих соцсетей заявил — он мобилизуется в субботу, 6 июля. Впрочем, сейчас шоумен сообщил обновленную информацию.

Соответствующие сториз и публикация появились в соцсетях Лузана.

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Шоумен, которому в прошлом месяце исполнилось 39 лет, опубликовал фото на фоне таблички "Военно-врачебная комиссия". Лузан сообщил, что он заново проходит ВВК. Также юморист с матерными словами попросил не расспрашивать его и близких.

"На данный момент я повторно прохожу ВВК, чтобы распределиться туда, куда я хочу. После этого с середины июля (точную дату сообщу) я еду в учебный центр. Какого военного формирования — сообщу в течение недели", — написал Лузан.

Андрей Лузан о своей мобилизации. Скриншоты: Instagram/luzannnn

Одними из первых среди представителей украинского шоу-бизнеса поддержку Андрею высказали блогеры Рамина Эсхакзай и Даша Астафьева (ранее была участницей группы Nikita).

Рамина Эсхакзай и Даша Астафьева поддержали Андрея Лузана. Скриншот: Instagram/luzannnn

Напомним, ранее мы писали, что живущий во Франции певец Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине. Также мы рассказывали, что украинца с задержкой развития судили за уклонение от мобилизации.