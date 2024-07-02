Гуморист Андрій Лузан мобілізувався — деталі

Український комік Андрій Лузан. Фото: instagram.com/luzannnn

Український продюсер, комік, один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан мобілізувався. Він вже незабаром поїде на війну.

Про це він розповів в прямому етері в Instagram.

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Комік вирушить на війну вже 6 липня. Нині він ще перебуває в турі Україною.

"Закритий акаунт — це єдине місце, де я говорив про те, що я мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у цей тур для того, щоб просто перед тим, як мобілізуватися, кайфонути від України", — повідомив гуморист.

Український комік Андрій Лузан вступив у ЗСУ. Фото: instagram.com/luzannnn

Раніше Андрій Лузан розповідав, що пережив стрес через новий закон про мобілізацію. Втім, він змінив свою думку, коли вивчив історію різних країн та зрозумів, що незалежність відстоюють зброєю.

Нагадаємо, нещодавно мобілізувався сопілкар з гурту KAZKA. Також на фронті загинув брат українського музиканта Сергія Танчинця.