Киевский симфонический оркестр нашел локацию для базирования за границей

Музыканты Киевского симфонического оркестра. Фото: Instagram/kyiv_symphony_orchestra

В начале полномасштабной войны музыканты Киевского симфонического оркестра были в заграничном туре. С тех пор они не возвращались на Родину. А сейчас нашли временную локацию для базирования на три года.

Об этом сообщает Deutche Welle.

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После начала полномасштабной войны в Киеве призвали музыкантов продолжать гастроли, чтобы "передать миру послания Украины". С тех пор они гастролируют по разным странам и участвуют в престижных международных музыкальных фестивалях.

Город Монхайм-на-Рейне в Северной Рейн-Вестфалии с этого лета станет временным домом для Киевского симфонического оркестра. Коллектив из более чем 70 музыкантов под руководством Александра Зайцева разместится там на три года.

К этому времени ансамбль станет частью компании Monheimer Kulturwerke, организующей культурные мероприятия. В рамках программы запланированы регулярные концерты, мастер-классы и совместные проекты города. В 2025 году культурный центр K714, расположенный в бывших цехах фабрики Shell, представит оркестру соответствующий концертный зал.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певец Джон Бон Джови после длительного перерыва возвращается на большую сцену. Также мы писали, что выступление британского певца Рода Стюарта в Германии освистали за поддержку Украины.