Київський симфонічний оркестр знайшов локацію для базування за кордоном

Музиканти Київського симфонічного оркестру. Фото: Instagram/kyiv_symphony_orchestra

На початку повномасштабної війни музиканти Київського симфонічного оркестру були в закордонному турі. З того часу вони не поверталися на Батьківщину. А зараз знайшли тимчасову локацію для базування на три роки.

Про це повідомляє Deutche Welle.

Читайте також:

Базування Київського симфонічного оркестру

Після початку повномасштабної війни в Києві закликали музикантів продовжувати гастролі, щоб "передати світові послання України". З того часу вони гастролюють різними країнами та беруть участь в престижних міжнародних музичних фестивалях.

Місто Монхайм-на-Рейні в з Північній Рейн-Вестфалії з цього літа стане тимчасовим будинком для Київського симфонічного оркестру. Колектив із понад 70 музикантів під керівництвом Олександра Зайцева розташується там на три роки.

На цей час ансамбль стане частиною компанії Monheimer Kulturwerke, яка організовує культурні заходи. У рамках програми заплановано регулярні концерти, майстер-класи та спільні проєкти у місті. У 2025 році культурний центр K714, розташований у колишніх цехах фабрики Shell, запропонує оркестру відповідний концертний зал.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак Джон Бон Джові після тривалої перерви повертається на велику сцену. Також ми писали, що виступ британського співака Рода Стюарта у Німеччині освистали за підтримку України.