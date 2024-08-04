Продюсер Михаил Ясинский объяснил, почему Кристина Соловой попала в скандалы.

Украинская певица Христина Соловий. Фото: instagram/soloviyka

Украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал скандалы вокруг певицы Христина Соловий. Он считает, что она застряла в образе милой девушки, хотя на самом деле настоящая рок-звезда.

Об этом он высказался в интервью Славе Демину.

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Продюсер Михаил Ясинский считает, что все проблемы певицы Христины Соловий из-за того, что ее образ "нимфетки" не подходит ее характеру.

"Это очень сложно, потому что среда, в которой формировался ее музыкальный стиль, скажем репертуар, ее путь творческий, он не соответствует ее внутреннему состоянию. Она рок-звезда, на мой взгляд, она хулиганка. Среда, в которой она росла, делала свои первые песни, нашла своего продюсера, который ей сделал очень крутые песни, открыл Украине ее необычайный красивый голос, но она другая. И не только матерится, там у нее еще скандалы с женатым мужчиной, история с храмом, заявление с Ефросининой", — сказал Ясинский.

Певица Христина Соловий должна изменить образ. Фото: instagram/soloviyka

Продюсер считает, что она может измениться, однако это чревато потерей популярности.

"Ей либо нужно поддерживать образ, но оно как-то не складывается, либо надо от него избавиться и сказать: "Все, я другая". А это нужно идти на определенные жертвы. Это может не зайти на большую аудиторию... Успех, узнаваемость, популярность могут исчезнуть", — добавил он.

Напомним, Кристина Соловой попала в скандал из-за нецензурной брани и обиды жителей Черноморска. Ранее полиция составила на нее админпротокол.