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Соловій обурена організаторкою скандального фестивалю через пропагандистку Скабєєву

30 липня 2024 22:20
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Христина Соловій вступила в перепалку з організаторами фестивалю через Ольгу Скабєєву
Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Христина Соловій вперше прокоментувала адмінпротокол, який напередодні склала поліція Одеської області. Це спричинили слова, які 31-річна сказала на сцені музичного фестивалю "Виделкаfest". Він пройшов раніше в місті Чорноморськ. 

Відповідні сторіз та публікації з’явились в соцмережах Соловій. 

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Христина Соловій про майбутній суд

Співачка опублікувала фотографію, яку зробила на тлі відділку поліції в Чорноморську. Соловій іронічно запитала в підписників: "Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?"

Річ у тому, що в процесі декомунізації, у 2016 році місто отримало назву Чорноморськ замість Іллічівськ. Але суд назву не змінив.

Соловій поліція
Публікація Христини Соловій про майбутній суд. Скриншот: Instagram/soloviyka

Також Соловій "пройшлась" по організаторах фестивалю. Так, наприклад, Христина опублікувала скриншот сторіз виконавчої директорки фестивалю "Виделкаfest" Іванки Антонюк. Та раділа, що скандал з Христиною помітила одна з головних пропагандисток Кремля, телеведуча Ольга Скабєєва. Стримувати себе Соловій не стала.

Скабєєва Соловій
Соловій обурена сторіз організаторів фестивалю. Скриншот: Instagram/soloviyka

Натомість Антонюк опублікувала чималу публікацію, в якій запевнила — вона тішиться тому, що російські пропагандисти через це нібито зляться. 

"Пишаюся тим, що моя діяльність заставляє д*пу Скабєєвої горіти так, що про це говорять від Чорноморська і до Чернігова, від Чернівців і до Харкова та у всіх містах та селах", — написала вона. 

Соловій скандал фестиваль
Організаторка "Виделкаfest" прокоментувала скандал. Скриншот: Instagram/ivanka_antoniuk

Втім Соловій назвала її лицемірною особою. Через що в коментарях почалися суперечки з цього приводу. 

Реакція Соловій на слова організаторки
Реакція Соловій на слова організаторки "Виделкаfest". Скриншот: Instagram/ivanka_antoniuk

Також Соловій жаліє, що погодилась взяти участь в цьому музичному фестивалі. Своє рішення вона назвала помилкою. А ситуацію — "огидною огидою". 

Соловій про музичний фестиваль
Христина Соловій про музичний фестиваль "Виделкаfest". Скриншот: Instagram/soloviyka

Що сказала Христина Соловій на "Виделкаfest"

"А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х**ня", — заявила тоді Соловій.

Що загрожує Христині Соловій

На артистку склали протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Соловій загрожує або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту. Це залежатиме від рішення суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому композитор Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, досі не переклав свої пісні українською мовою. Також ми розповідали, що організатори музичного фестивалю Atlas United перепросили перед гумористом Сергієм Чирковим, якого силою вигнали зі сцени.

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