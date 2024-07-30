Христина Соловій вступила в перепалку з організаторами фестивалю через Ольгу Скабєєву

Соловій обурена організаторкою скандального фестивалю через пропагандистку Скабєєву
Співачка Христина Соловій вперше прокоментувала адмінпротокол, який напередодні склала поліція Одеської області. Це спричинили слова, які 31-річна сказала на сцені музичного фестивалю "Виделкаfest". Він пройшов раніше в місті Чорноморськ.
Відповідні сторіз та публікації з’явились в соцмережах Соловій.
Христина Соловій про майбутній суд
Співачка опублікувала фотографію, яку зробила на тлі відділку поліції в Чорноморську. Соловій іронічно запитала в підписників: "Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?"
Річ у тому, що в процесі декомунізації, у 2016 році місто отримало назву Чорноморськ замість Іллічівськ. Але суд назву не змінив.
Також Соловій "пройшлась" по організаторах фестивалю. Так, наприклад, Христина опублікувала скриншот сторіз виконавчої директорки фестивалю "Виделкаfest" Іванки Антонюк. Та раділа, що скандал з Христиною помітила одна з головних пропагандисток Кремля, телеведуча Ольга Скабєєва. Стримувати себе Соловій не стала.
Натомість Антонюк опублікувала чималу публікацію, в якій запевнила — вона тішиться тому, що російські пропагандисти через це нібито зляться.
"Пишаюся тим, що моя діяльність заставляє д*пу Скабєєвої горіти так, що про це говорять від Чорноморська і до Чернігова, від Чернівців і до Харкова та у всіх містах та селах", — написала вона.
Втім Соловій назвала її лицемірною особою. Через що в коментарях почалися суперечки з цього приводу.
Також Соловій жаліє, що погодилась взяти участь в цьому музичному фестивалі. Своє рішення вона назвала помилкою. А ситуацію — "огидною огидою".
Що сказала Христина Соловій на "Виделкаfest"
"А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х**ня", — заявила тоді Соловій.
Що загрожує Христині Соловій
На артистку склали протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Соловій загрожує або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту. Це залежатиме від рішення суду.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому композитор Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, досі не переклав свої пісні українською мовою. Також ми розповідали, що організатори музичного фестивалю Atlas United перепросили перед гумористом Сергієм Чирковим, якого силою вигнали зі сцени.
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