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На Христину Соловій склали адмінпротокол — що їй загрожує

29 липня 2024 21:58
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Поліція склала на Христину Соловій адмінпротокол — що загрожує співачці
Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні співачка Христина Соловій виступила в Чорноморську (Одеська область) на музичному фестивалі "Виделкаfest". Вона з матом розкритикувала стару назву міста — Іллічівськ. Через це поліція Одещини наклала адміністративний протокол на 31-річну артистку. 

Про це повідомляє Hromadske.

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Місто отримало назву Чорноморськ у процесі декомунізації у 2016 році. Стару назву Соловій розкритикувала перед натовпом. 

"А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня", — заявила тоді Соловій.

Правоохоронці пояснили, що склали протокол, бо інцидент набув значного розголосу. Чимало місцевих жителів вимагали вибачень. Культурний менеджер фестивалю Сергій Гнезділов розповів виданню, що поліція спершу хотіла скласти адмінпротокол на організаторів фестивалю "Виделкаfest".

Втім, за всі висловлювання зі сцени несуть відповідальність безпосередньо артисти. І тому поліція запросила до райвідділку Христину Соловій.

Що загрожує Христині Соловій

На артистку склали протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Соловій загрожує або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту. Це залежатиме від рішення суду.

За іронією, судити Соловій буде Іллічівський міський суд, який зберіг стару назву, заявив Гнезділов.

Соловій не відреагувала на новини про адмінпротокол. В сторіз Instagram вона опублікувала афішу свого концерту в Києві, який відбудеться у вересні. Також Христина порадила подивитися документальну стрічку про легендарного музичного виконавця Назарія Яремчука.

Одразу ж після розголосу скандалу вона залишила допис у соцмережі X (колишній Twitter), де поставилась до ситуації з іронією. 

Соловій Чорноморськ
Перша реакція Христини Соловій на скандал. Скриншот: X/soloviyka

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту O`Torvald, військовослужбовець Женя Галич виносив Христину Соловій з клубу на побаченні. Також ми розповідали, чому композитор Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, досі не переклав свої пісні українською мовою.

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