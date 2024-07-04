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Известный путинист заявил, что Пугачева и Галкин на грани развода

4 июля 2024 13:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Максим Галкин и Алла Пугачева расстаются.
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram/maxgalkinru
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже почти 25 лет, впрочем, сейчас появились слухи об их вероятном разводе. Артисты переживают семейный кризис.

Об этом заявил российский шоумен Стас Барецкий для РосСМИ.

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В отношениях Максим Галкин и Алла Пугачева — кризис

Артисты в отношениях около 25 лет, впрочем женаты — 13. У них двое детей-близнецов Гарри и Лиза, которым исполнилось уже по 10 лет.

Певица Алла Пугачева ссорится с Максимом Галкиным. Фото: instagram/maxgalkinru
Певица Алла Пугачева ссорится с Максимом Галкиным. Фото: instagram/maxgalkinru

Российский шоумен Стас Барецкий, поддерживающий политику Владимира Путин, внезапно заявил, что в их отношениях наступил кризис. Мол, много спорят и инициатором скандалов является сама Пугачева, а Галкин пытается сгладить ситуацию. Поэтому пропагандист предположил, что они на грани развода, после которого звездам придется долго судиться.

Российский шоумен Стас Барецкий. Фото: росСМИ
Российский шоумен Стас Барецкий. Фото: росСМИ

Кроме того, Барецкий посоветовал Пугачевой не общаться с родными, которые вроде бы "сливают" семейные тайны. Хотя, по его словам, певица не поддерживает отношения со старшей дочерью Кристиной Орбакайте, а также не общается с внуками. Однако все же семья Пугачевой против развода.

Максим Галкин и Алла Пугачева переживают кризис. Фото: instagram/maxgalkinru
Максим Галкин и Алла Пугачева переживают кризис. Фото: instagram/maxgalkinru

Неизвестно, правда ли его слова или клевета. Ведь Пугачева и Галкин публично осуждают политику правителя Кремля Владимира Путина, уехали из страны и живут в Израиле.

Максим Галкин не хочет расставаться с Аллой Пугачевой. Фото: instagram/maxgalkinru
Максим Галкин не хочет расставаться с Аллой Пугачевой. Фото: instagram/maxgalkinru

Напомним, Максим Галкин публично выразил слова поддержки украинским семьям после обстрела Харькова. Также юморист раскритиковал клевету о том, что он якобы бежал из Израиля из-за "обстрела" Иранка.

брак развод Алла Пугачева Максим Галкин Россия российские звезды

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