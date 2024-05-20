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Известный рэпер, избивший ногами возлюбленную, впервые отреагировал на скандал

20 мая 2024 06:34
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Стас Кожушко
Редактор
Рэпер Шон Комбс прокомментировал видео, на котором он избил ногами певицу Кэсси Вентуру
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Фото: Instagram/diddy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне в сети появилось видео, на котором американский продюсер и рэпер Шон Комбс, более известный как P Diddy, избил свою уже бывшую супругу, певицу Кэсси Вентуру. После этого артиста, против которого уже есть судебные иски, раскритиковали. Шон Комбс отреагировал на громкий скандал и записал видео.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Ответ Шона Комбса на громкий скандал

Звездный уроженец Нью-Йорка заявил, что он исправился и с тех пор (момент избиения датирован 2016 годом) не поднимает руку на своих пассий. Комбс заверил, что обратился за помощью профессионалов и стал ходить на терапию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOVE (@diddy)

"Тогда мне было противно, когда я это сделал. Мне и сейчас противно… Мне пришлось просить у Бога милости и благодати. Мне очень жаль. Но я стараюсь стать лучше каждый день. Я не извиняюсь. Мне искренне жаль", — заявил рэпер.

По словам Шона, ему сложно рассуждать о "самых мрачных временах" в своей жизни, но иногда приходится это делать.

"Я облажался. Я достиг дна. Но я не ищу оправданий. Мое поведение на этом видео нельзя простить. Я беру на себя полную ответственность за свои действия в этом видео", — заявил P Diddy.

О скандальном видео

Журналисты получили видео с камер наблюдения. Насилие произошло 5 марта 2016 года. На видео рэпер хватает, толкает, тянет по полу и бьет ногами Кэсси Вентуру во время ссоры. Этот инцидент, согласно жалобы певицы, произошел в ныне закрытой гостинице InterContinental в Лос-Анджелесе.

Комбс подписал с бывшей договор о неразглашении, поэтому она не стала комментировать ситуацию представителям СМИ.

Напомним, ранее мы писали, что 26-летнего сына рэпера Шона Комбса обвиняют в изнасиловании. Также мы рассказывали, что голливудский актер Брэд Питт выиграл суд над своей бывшей женой Анджелиной Джоли.

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домашнее насилие
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