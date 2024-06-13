Клопотенко высказался о мобилизации - детали

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко объяснил, почему в первые дни войны не вступил в армию. Шоумен считает, что в тылу он более полезен обществу.

Об этом он рассказал в интервью "ТиКиев".

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Известный ресторатор объяснил, что первые дни войны провел в сельской местности и не видел смысла вступать в терроборону. Клопотенко уверен, что работая в своей сфере, он будет приносить людям гораздо больше пользы, чем в окопе.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Шоумен активно занимался гастродипломатией, посещал международные мероприятия и рассказывал в инфопространстве об ужасных событиях в Украине. Затем Клопотенко отправился во Львов, где на вокзале готовил еду для украинских беженцев. Сотрудничая с Инной Поперешнюк, известный шеф-повар основал кафе, в котором имели возможность питаться те, кто из-за войны остался без денег.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

"Когда в первые дни вторжения я приехал в город Льва и увидел то количество людей, которые в отчаянии, часто без вещей и ресурсов для нормальной жизни, эвакуируются, решил, что должен хоть как-то помочь. Так появилось кафе "Інші". Мы с партнершей Инной Поперешнюк открыли его за пять дней. Такой была наша реакция на запрос людей и вызовы времени", — рассказал ресторатор.

Несмотря на то, что Клопотенко не видит себя в армии, он все же обновил свои данные в ТЦК в соответствии с требованиями закона.

Раньше мы писали, почему японцы отказали известному шеф-повару в открытии ресторана. Также шоумен пристыдил украинское медиа из-за оскорбительного сообщения в соцсетях.