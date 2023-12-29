Известный певец эмоционально обратился к чиновникам после массированного ракетного обстрела

Певец Kishe (Андрей Свирский). Фото: Instagram/kishe_official

Певец Kishe эмоционально отреагировал на последствия массированной атаки российских оккупантов на Украину в пятницу, 29 декабря. Андрей Свирский (настоящее имя артиста) выразил негодование не только в сторону россиян, но и представителей украинской власти.

Откровенная публикация Kishe появилась в его соцсетях.

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47-летний артист уже не в первый раз критикует чиновников. До этого Kishe был возмущен из-за установки герба на монумент Родина-Мать в Киеве. Хотя по факту все работы были выполнены за деньги инвесторов.

На этот раз певец обратился к чиновникам, которых назвал "мудаками". Андрей с матерными словами прокомментировал их работу и попросил максимально мобилизовать все навыки.

"Или вы все же спохватитесь и начнете хоть немного думать вашими двумя извилинами и работать ради победы как большинство народа Украины? Может ли вы думаете что на вас не упадет? Не долетит? Ракеты надо покупать, ПВО укреплять, объекты защищать, а не тетради на новогодние подарки за 100 тысяч гривен покупать. По террористам все понятно, а вот с вами чинуши (чиновники. — Ред.) нужно что-то делать", — отметил Kishe.

Фрагмент эмоциональной публикации певца Kishe. Скриншот: Instagram/kishe_official

Свою откровенную публикацию артист завершил выражением искренних соболезнований каждому пострадавшему человеку и семье.

Напомним, ранее мы писали, что Влада Яму захейтили в соцсетях за неуместную сториз во время ракетных обстрелов. Также мы рассказывали, что Наталья Могилевская увидела во время массированного ракетного обстрела.