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Відомий співак емоційно звернувся до чиновників після масованого ракетного обстрілу

29 грудня 2023 21:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Відомий співак емоційно звернувся до чиновників після масованого ракетного обстрілу
Співак Kishe (Андрій Свирський). Фото: Instagram/kishe_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співак Kishe емоційно відреагував на наслідки масованої атаки російських окупантів на Україну в п’ятницю, 29 грудня. Андрій Свирський (справжнє ім’я артиста) висловив обурення не тільки в бік росіян, але й представників української влади. 

Відверта публікація Kishe з’явилась в його соцмережах

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47-річний артист вже не вперше критикує чиновників. До цього Kishe був обурений через встановлення герба на монумент Батьківщина-Мати в Києві. Хоча по факту, всі роботи були виконані за гроші інвесторів. 

Цього ж разу співак звернувся до чиновників, яких назвав "мудаками". Андрій з матюками прокоментував їхню роботу та попросив максимально мобілізувати всі навички. 

"Чи ви все ж таки схаменетесь і почнете хоч трохи думати вашими двома звивинами і працювати заради перемоги як більшість народу України? Чи ви може думаєте що на вас не впаде? Не долетить? Ракети треба купувати, ППО зміцнювати, об'єкти захищати, а не зошити на новорічні подарунки за 100 тисяч гривень купляти. По терористах все зрозуміло, а от з вами чінуші (чиновники. — Ред.) треба щось робити", — зазначив Kishe.

Фрагмент емоційної публікації співака Kishe. Скриншот: Instagram/kishe_official

Свою відверту публікацію артист завершив висловленням щирих співчуттів кожній постраждалій людині та родині. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Влада Яму захейтили в соцмережах за недоречне сторіз під час ракетного обстрілу. Також ми розповідали, що Наталія Могилевська побачила під час масованого ракетного обстрілу.

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