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Известный певец стал свидетелем пожара в киевском ТРЦ

13 января 2024 22:31
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Стас Кожушко
Редактор
Известный певец стал свидетелем пожара в киевском ТРЦ
Певец Вадим Олейник. Фото: Instagram/oleynikvadim
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Свидетелем пожара, который произошел в одном из торгово-развлекательных центров в Соломенском районе Киева в субботу, 13 января, стал певец Вадим Олейник. Об опасности он узнал от одного из тренеров спортзала.

Об этом артист рассказал в сториз своего Instagram.

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35-летний бывший участник группы "ДиО.фильмы" (выступал вместе с Владимиром Дантесом) приехал в спортзал. Во время тренировки к нему подошел тренер и сообщил — в здании ТРЦ начался пожар.

"Ко мне подходит тренер и говорит: "Слушайте, я извиняюсь, но здесь торговый центр горит". Я говорю: "Что? В смысле горит?". Он говорит: "Да, выходите, пожалуйста, потому что сейчас пламя может добраться до спортивного зала". Треш", — прокомментировал Олейник.

Вадим Олейник во время пожара в киевском ТРЦ. Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Также певец снимал на смартфон после эвакуации посетителей ТРЦ. К зданию приехало немало машин МЧС, а в воздухе был виден несильный дым. В результате пожара пострадали три человека. Все они пожаловались на отравление продуктами горения. Сам Олейник не пострадал.

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула не будет больше сотрудничать с фигуранткой коррупционного скандала, художницей Соней Морозюк. Также мы рассказывали, как Наталья Денисенко в бикини отдыхает в Карпатах.

пожар
ТРЦ
украинские звезды
Вадим Олейник

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