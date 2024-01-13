Известный певец стал свидетелем пожара в киевском ТРЦ

Певец Вадим Олейник. Фото: Instagram/oleynikvadim

Свидетелем пожара, который произошел в одном из торгово-развлекательных центров в Соломенском районе Киева в субботу, 13 января, стал певец Вадим Олейник. Об опасности он узнал от одного из тренеров спортзала.

Об этом артист рассказал в сториз своего Instagram.

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35-летний бывший участник группы "ДиО.фильмы" (выступал вместе с Владимиром Дантесом) приехал в спортзал. Во время тренировки к нему подошел тренер и сообщил — в здании ТРЦ начался пожар.

"Ко мне подходит тренер и говорит: "Слушайте, я извиняюсь, но здесь торговый центр горит". Я говорю: "Что? В смысле горит?". Он говорит: "Да, выходите, пожалуйста, потому что сейчас пламя может добраться до спортивного зала". Треш", — прокомментировал Олейник.

Вадим Олейник во время пожара в киевском ТРЦ. Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Также певец снимал на смартфон после эвакуации посетителей ТРЦ. К зданию приехало немало машин МЧС, а в воздухе был виден несильный дым. В результате пожара пострадали три человека. Все они пожаловались на отравление продуктами горения. Сам Олейник не пострадал.

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

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