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Известный телеведущий стал жертвой мошенников, которые посылают сообщения от его имени

21 июля 2024 23:33
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Константин Грубич стал жертвой мошенников
Телеведущий Константин Грубич. Фото: Facebook/nejnich
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Украинский телеведущий Константин Грубич стал жертвой мошенников. Неизвестные взломали его аккаунт в Telegram и начали отправлять сообщения от имени знаменитости.

Об этом Грубич сообщил в своих соцсетях.

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Константин Грубич стал жертвой мошенников

Ведущий таких программ, как "Знак якості" и "Твій День" сообщил, что с его аккаунта неизвестные просят занять деньги. Речь идет о сумме в 16 800 грн. Репост сториз Грубича сделала и телеведущая телемарафона "Єдині новини" Маричка Падалко.

Константин Грубич мошенничество
Маричка Падалко призвала не читать сообщения от коллеги. Скриншот: Instagram/marichkapadalko

Впоследствии Грубич сообщил, что его аккаунт в Telegram заработал, но исчезли все чаты. Константин установил двухфакторную проверку и посоветовал всем, у кого она не стоит, сделать то же самое. О том, перевел ли кто-нибудь деньги из его знакомых — Грубич не сообщил.

В комментариях под сообщением телеведущего некоторые пользователи соцсетей, с которыми явно лично знаком телеведущий, написали, что в приложении получили сообщение: Константин Грубич присоединился к Telegram. Обычно такие уведомления приходят, когда кто-то устанавливает мессенджер.

"Можно и так считать. Главное, что по тому же номеру, который многим известен", — заметил Грубич.

Константин Грубич о проблемах с Telegram
Константин Грубич установил двухфакторную проверку в Telegram. Скриншот: Facebook/nejnich

Напомним, ранее мы писали, удалось ли найти убийцу 17-летней дочери Константина Грубича. Также мы рассказывали, как звезду "Женского квартала" Татьяну Песик обманула цыганка.

Telegram мошенничество украинские звезды соцсети

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