Тетяни Песик зізналася про те, що стала жертвою шахрайки

Українська акторка Таня Песик. Фото: скриншот YouTube

Українська акторка Тетяна Песик, яка добре відома глядачам за роллю Таньки в серіалі "Країна У" та участю у "Жіночому кварталі" поділилася із шанувальниками шокуючою історією про те, як її ошукали. Зірка стала жертвою циганки.

Про це вона розповіла в інтерв’ю блогерці Анастасії Кириленко в YouTube.

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Акторка розповіла про те, як готувалася до зйомок зі своїм колегою Тарасом Стадницким. Вони вдвох пішли у столичний парк для того, як разом повчити текст. В цей момент до них підійшла циганка, яка переконала її у тому, що може їй допомогти вирішити усі її негаразди.

"Я повірила: "В тебе все погано в житті, тебе прокляли, в тебе вінець безшлюбності. Дай мені гривню і я тобі допоможу"", — поділилася Песик.

Акторка повелася на гіпноз циганки та віддала їй майже всі кошти, як були в її гаманці.

"Я дозволила їй своїми пальцями залізти в мій гаманець. Робе оттакий жест переді мною — і грошей нема. Вона каже: Не переживай — вони до тебе повернуться" і пішла", — додала вона.

Песик зізналася, що циганка забрала в неї майже останні гроші — 1200 гривень. На щастя, після інциденту їй виплатили акторський гонорар і їй було за що жити. Цікаво, що її колега так само потрапив під дію гіпнозу і не міг нічого вдіяти у цій ситуації.

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Тетяна Песик поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. А також змінила розповіла, як колись зганьбилася на початку акторської кар’єри.