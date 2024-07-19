Тетяни Песик зізналася про те, що стала жертвою шахрайки

Зірка "Жіночого Кварталу" шокувала історією про те, як її обікрала циганка
Українська акторка Тетяна Песик, яка добре відома глядачам за роллю Таньки в серіалі "Країна У" та участю у "Жіночому кварталі" поділилася із шанувальниками шокуючою історією про те, як її ошукали. Зірка стала жертвою циганки.
Про це вона розповіла в інтерв’ю блогерці Анастасії Кириленко в YouTube.
Тетяни Песик про зустріч із циганкою
Акторка розповіла про те, як готувалася до зйомок зі своїм колегою Тарасом Стадницким. Вони вдвох пішли у столичний парк для того, як разом повчити текст. В цей момент до них підійшла циганка, яка переконала її у тому, що може їй допомогти вирішити усі її негаразди.
"Я повірила: "В тебе все погано в житті, тебе прокляли, в тебе вінець безшлюбності. Дай мені гривню і я тобі допоможу"", — поділилася Песик.
Акторка повелася на гіпноз циганки та віддала їй майже всі кошти, як були в її гаманці.
"Я дозволила їй своїми пальцями залізти в мій гаманець. Робе оттакий жест переді мною — і грошей нема. Вона каже: Не переживай — вони до тебе повернуться" і пішла", — додала вона.
Песик зізналася, що циганка забрала в неї майже останні гроші — 1200 гривень. На щастя, після інциденту їй виплатили акторський гонорар і їй було за що жити. Цікаво, що її колега так само потрапив під дію гіпнозу і не міг нічого вдіяти у цій ситуації.
Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Тетяна Песик поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. А також змінила розповіла, як колись зганьбилася на початку акторської кар’єри.
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