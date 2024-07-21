Телеведучий Костянтин Грубич. Фото: Facebook/nejnich

Український телеведучий Костянтин Грубич став жертвою шахраїв. Невідомі зламали його акаунт в Telegram та почали відправляти повідомлення від імені знаменитості.

Про це Грубич повідомив у своїх соцмережах.

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Костянтин Грубич став жертвою шахраїв

Ведучий таких програм, як, зокрема, "Знак якості" та "Твій День" повідомив, що з його акаунту невідомі просять запозичити гроші. Йдеться про суму в 16800 грн. Репост сторіз Грубича зробила і телеведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко.

Марічка Падалко закликала не читати повідомлення від колеги. Скриншот: Instagram/marichkapadalko

Згодом Грубич повідомив, що його акаунт в Telegram почав працювати, але зникли всі чати. Костянтин встановив двофакторну перевірку і порадив всім, в кого вона не стоїть зробити те саме. Про те, чи перевів хтось гроші з його знайомих — Грубич не повідомив.

В коментарях під дописом телеведучого деякі користувачі соцмереж, з якими вочевидь особисто знайомий телеведучий, написали, що в додатку отримали повідомлення: Костянтин Грубич приєднався до Telegram. Зазвичай такі сповіщення приходять, коли хтось встановлює месенджер.

"Можна і так вважати. Головне, що по тому ж номеру, який багатьом відомий", — зауважив Грубич.

Костянтин Грубич встановив двофакторну перевірку в Telegram. Скриншот: Facebook/nejnich

Нагадаємо, раніше ми писали, чи вдалося знайти вбивцю 17-річної доньки Костянтина Грубича. Також ми розповідали, як зірку "Жіночого кварталу" Тетяну Песик ошукала циганка.