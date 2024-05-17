Костянтин Грубич зізнався, чи відомо ім'я вбивці його доньки — деталі

Український ведучий Костянтин Грубич. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Відомий український ведучий Костянтин Грубич розповів подробиці розслідування вбивства його доньки Олі. Дівчина загинула в ДТП, коли поверталася додому.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua "Наодинці".

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Родина відомого телеведучого десять років тому пережила горе. Грубич втратив свою 17-річну донечку Олю. Дівчину збив невідомий на пішохідному переході, коли вона поверталася додому.

Ведучий щиро зізнався, що за такий тривалий термін розчарований у нашій правоохоронній та судовій системі і впевнений, що вони навмисно не називають ім'я вбивці його рідної людини.

"Це відкрите питання. Я не знаю, чи я хотів би дізнатися, хто це зробив. У нас з дружиною на це різні погляди. Вона вважає, що треба знати. Але, справа не закрита. Чим далі, у нас таке своє бачення, що слідству відомий злочинець і, мабуть, від самого початку. Але зроблено так, щоб він був не відомим", — заявив він.

Грубич зізнався, що почуває себе ошуканим і вже втратив будь-яку надію дізнатися ім'я вбивці своєї дитини. Його родина не може змиритися з думками про те, що ця людина досі на свободі.

Донька Костянтина Грубича Ольга. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

"За папірцями, вони все проробили правильно начебто. Там не було камер спостереження і купа усіляких виправдальних моментів. Але от внутрішнє відчуття, що ми ошукані. Тут знову вступила в права корупція. Що це якась непроста людина це зробила. Але ж вона ходить по землі, топче її. І як з цим жити. Мене тішить, що є Бог, Бог розбереться. Це моя відповідь. Але чи це відповідь сильної людини чи слабкої, я не знаю", — повідомив ведучий.

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